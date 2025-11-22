सरन्यायाधीशांचा शपथविधी होणार ऐतिहासिक, ब्राझीलसह ७ देशांचे न्यायमूर्ती राहणार उपस्थित; पहिल्यांदाच 'असं' घडणार

भारताचे नवे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा शपथविधी सोहळा होणार आहे. भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासात हा सोहळा अभूतपूर्व असा ठरणार आहे. २४ नोव्हेंबरला राष्ट्रपती भवनात या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलंय. या शपथविधी सोहळ्याला जगभरातील अनेक देशांचे प्रमुख न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उपस्थित असणार आहेत.सरन्यायाधीशांच्या शपथविधी सोहळ्याची तयारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या पातळीवर परदेशातील न्यायसंस्थांचे प्रतिनिधी भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित असणार आहेत..न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारताचे ५३वे सरन्यायाधीश असणार आहेत. त्यांना प्रदीर्घकाळ न्यायदानाच्या प्रक्रियेचा अनुभव असून अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे. २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होण्याआधी ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यामूर्ती होते..CJI BR Gavai यांचा सर्वात मोठा निकाल! विदेशात झाली होती चर्चा... निवृत्तिपूर्वी मोठा खुलासा!.भारत सरकारने परदेशातील न्यायमूर्तींची यादी जारी केलीय. यात भूतान, केनिया, मलेशिया, मॉरिशिअस, नेपाळ, श्रीलंका, ब्राझीलच्या मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा समावेश आहे. भारतीय न्यायसंस्थेची जागतिक प्रतिष्ठा यामुळे दिसून येतेय..भूतानचे मुख्य न्यायाधीश ल्योनपो नोरबू शेरिंगकेनियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्था कूमेमलेशियाच्या फेडरल कोर्ट ऑफ मलेशियाचे न्यायमूर्ती तन श्री दातुक नलिनी पथमनाथनमॉरिशसच्या प्रमुख न्यायमूर्ती बीबी रेहाना मुंगली गुलबुलनेपाळचे मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राऊतश्रीलंकेचे मुख्य न्यायाधीश पी पद्मन सुरसेनाब्राझीलच्या नॅशन हायकोर्ट ऑफ ब्राझिलचे एंटानिओ हरमन बेंजामिन.भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या शपथविधीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील न्यायमूर्तींची उपस्थिती ही भारतीय न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास आणि न्यायदान यासाठी महत्त्वाचं पाऊल आहे. भविष्यात यामुळे न्यायिक सहकार्य आणि परस्परांमधील व्यावहारिक सामंजस्य वाढीसाठी मदत होईल. भारतीय न्यायसंस्थेच्या इतिहासातील ही एक मोठी घटना ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.