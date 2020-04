कुणीतरी आवरा यांना; तबलिगीचे रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये फिरत आहेत नग्नावस्थेत!

नवी दिल्ली : तबलिगी-ए-जमातच्या मेळाव्याला उपस्थित राहिलेल्या काहीजणांना कोरोनाची लागण झाली. त्यापैकी काही रुग्णांना गाझियाबादमधील एमएमजी रुग्णालयात ठेवण्यात आले आहे. मात्र, या रुग्णांच्या गैरवर्तनामुळे हॉस्पिटल प्रशासन चक्रावून गेले आहे. एमएमजी रुग्णालयात ठेवण्यात आलेले रुग्ण हे नग्न अवस्थेत फिरत असून परिचारिका तसेच इतर कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन करीत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रुग्णांच्या या वर्तनाला वैतागलेल्या रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. याप्रकरणी गाझियाबाद जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. रुग्णालयातील पोलिसही चौकशी करीत आहेत.

- शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी : मुदतवाढीतही शून्य टक्के व्याजाचा लाभ मिळणार!

हे रुग्ण परिचारिकांकडे पाहून अश्लील हावभाव करीत असल्याची तक्रार आहे. वास्तविक या रुग्णांना विलगीकरण वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आले आहे, तरीही ते पँट काढून हॉस्पिटलमध्ये फिरत आहेत. तसेच अश्लील गाणी गात आहेत, सिगारेटची मागणी करत असल्याच्या तक्रारीही आल्या आहेत.

- धक्कादायक : देशात डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण!

हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी त्यांना दटावण्याचा प्रयत्न केला मात्र ते धजावले नाहीत. त्यामुळे या रुग्णांना शिस्तीचे पालन करण्याची सूचना देण्यात यावी, जेणेकरून त्यांच्यावर उपचार करणे सुरळीत जाईल, असेही रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

- युरोपमधल्या 'या' देशात 24 तासांत जगातील सर्वाधिक कोरोनाबळी!

हॉस्पिटल प्रशासनाने केलेल्या तक्रारीची दखल घेत उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मध्यरात्री गाझियाबाद हॉस्पिटलमधील तबलिगी जमातीच्या ६ जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदविली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४, २९४, ५०९, २६९, २७० आणि २७१ या कलमांअंतर्गत या सहाजणांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

#BREAKING: UP Police at midnight registers FIR against 6 members of #TablighiJamaat who were creating problems for nurses in Ghaziabad Hospital, walking without trousers and demanding cigarettes. FIR under IPC Sec 354, 294, 509, 269, 270, 271. Statement of nurses being taken. https://t.co/ef0Usw3D0u

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 2, 2020