थलपतीला विजय मिळाला पण सत्ता नाही! मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीसाठी कुणाशी हातमिळवणी करणार? राज्यात त्रिशंकू स्थिती

तामिळनाडूत अभिनेता विजयच्या टीव्हीके पक्षाने डीएमके आणि एआयडीएमके या दोन्ही पक्षांना धक्का देत पदार्पणातच सर्वाधिक जागा जिंकल्या. तामिळनाडुत अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या थलपती विजयच्या पक्षाने मोठं यश मिळवलंय. तामिळनाडूत मोठा पक्ष ठरला असला तरी टीव्हीके बहुमताच्या आकड्यापासून दूर आहे. तामिळनाडुत २३४ जागा असून सत्तास्थापनेसाठी ११८ जागांची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत हाती आलेल्या निकालानुसार टीव्हीकेला सर्वाधिक १०७ जागांवर निर्णायक आघाडी आहे. तर डीएमके ६० आणि एआयडीएमकेला ४७ जागांवर आघाडी आहे. तर काँग्रेस ५, पीएमके ४, आययुएए, सीपीआय, सीपीआयएम आणि व्हिसीके या पक्षांना प्रत्येकी २ जागा मिळाल्या आहेत. तर भाजपला केवळ एकच जागा जिंकता आलीय. राज्यात त्रिशंकू सत्तेची स्थिती निर्माण झालीय. टीव्हीके पक्षाला आता इतर कोणत्या तरी पक्षाशी हातमिळवणी करावी लागेल..विजयच्या पक्षाने मिळवलेल्या यशामुळे नवा वादही निर्माण झाला आहे. थलापती विजय हा एक प्रसिद्ध असा अभिनेता आहे. त्याच्या लोकप्रियतेमुळे तयार झालेली ही तात्पुरती लाट असल्याची शंका व्यक्त केली जातेय. तामिळनाडूत याआधीही अनेक कलाकारांनी राजकारण गाजवलं आहे. यात के कामराज, एम करुणानिधी, एमजी रामचंद्रन आणि जे जयललिता यांचा समावेश आहे. यातच आता विजयच्या टीव्हीकेचा समावेश झालाय..तामिळनाडुत सर्वात मोठा पक्ष ठरल्यानंतर थलपती विजयचं पुढचं पाऊल काय असेल याकडं सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. विजयच्या वडिलांनी म्हटलंय की, अभिनेता ते नेता बनलेला विजय त्याची राजकीय वाटचाल एकट्यानेच पुढे चालणार आहे. त्याच्या वडिलांनी दिलेल्या या प्रतिक्रियेमुळे पुढे काय होणार याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे..विजयच्या वडिलांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, मी खूपच आनंदी आहे. एक व्यक्ती म्हणून तुम्ही फक्त एक कलाकार म्हणूनच राहू नये. तर समाजासाठीही काहीतरी योगदान दिलं पाहिजे. तो मुख्यमंत्री होण्याच्या मार्गावर आहे..काँग्रेस - डीएमकेअभिनेता विजय सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा मागण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसबाबत त्याची भूमिकाही मवाळ राहिलीय. निवडणूक प्रचारातही अभिनेता विजयने खरं केरळ आपल्यासोबत आहे असं म्हटलं होतं. मात्र काँग्रेस डीएमकेसोबत आघाडीत असल्यानं पेच निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे काँग्रेसला जर विजयच्या टीव्हीकेला पाठिंबा द्यायचा असेल तर डीएमकेसोबतच्या आघाडीतून बाहेर पडावं लागेल..एआयडीएमकेएआयडीएमके पक्षाला निवडणुकीत मोठा धक्का बसला आहे. जयललिता यांच्यानंतर पक्ष तामिळनाडुत धडपडत आहे. २०२६च्या निवडणुकीतही पक्षाला फारशी चमक दाखवता आली नाही. एआयडीएमके सध्या दोन तुकड्यात विभागली आहे. त्यामुळे विजय एआयडीएमकेसोबत हातमिळवणी करण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. मात्र एआयडीएमकेचे पलानीस्वामी यांनी टीव्हीकेशी कसलीच आघाडी होणार नाही असं म्हटलं होतं. विजयने केलेल्या मागण्या मान्य नव्हत्या असंही म्हटलं होतं.