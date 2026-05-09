Tamil Nadu Government Formation बहुमताचा आकडा जुळेना, सत्तेचा पेच सुटेना, तामिळनाडुत राष्ट्रपती राजवटीच्या हालचाली

Tamil Nadu power struggle continues President Rule threat looms large तामिळनाडूत कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत गाठता आलेलं नाही. राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्यानंतर युती-आघाडीही होण्याची चिन्हे दिसत नाहीयेत. टीव्हीके सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी बहुमताचा आकडा नसल्यानं राज्यपालांकडून अद्याप सत्तास्थापनेसाठी बोलावण्यात आलं नाहीय. निकाल लागल्यानंतर ६ दिवस झाले तरी चित्र स्पष्ट झालं नसल्यानं आता नव्या चर्चेला उधाण आलं आहे. .टीव्हीकेला काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला असला तरीही बहुमतासाठी एक ते दोन आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. यातच आमदारांच्या घोडेबाजाराचा आणि बनावट पाठिंब्याच्या पत्राचे आरोप झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. राज्यपालांनी शपथविधीआधीच बहुमताचा आकडा पाठिंब्याच्या पत्रावर मागितल्यानं सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झालाय..विजयला ऐनवेळी धक्का! पाठिंब्याचं पत्र खोटं असल्याचा आरोप, आमदार बेपत्ता; TVKची तारेवरची कसरत, बहुमत जुळेना.तमिळनाडू विधानसभेची मुदत १० मे रोजी संपत असून, २४ तासात नवे सरकार सत्तेवर येणे अपेक्षित आहे. गेल्या ६ दिवसांपासून राज्यात सत्तास्थापनेच्या हालचाली होत असल्या तरी भक्कम दावा कुणीही करू शकलं नाहीय. त्यातच घोडेबाजाराचा आरोप आणि इतर आरोपांमुळे राज्यपालांकडून राज्यात संवैधानिक संकट असल्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतात. यामुळे तामिळनाडुत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. सध्याच्या सरकारचा कार्यकाळ संपण्यास ४८ तास उरले आहेत. या २४ तासात काय घडामोडी घडतात हे पाहावं लागेल..आतापर्यंत काय घडलं?'टीव्हीके'ला काँग्रेसने पाठिंबा दिल्यानंतर, त्यांच्याकडील संख्याबळ ११२ पर्यंत पोहोचले होते. त्यानंतर विजय यांनी दोन वेळा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेतली. मात्र, विजय यांच्याकडे बहुमताएवढे संख्याबळ असल्याचा विश्वास राज्यपालांना वाटला नाही. त्यामुळे त्यांनी विजय यांना सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले नाही. शुक्रवारी दिवसभराच्या घडामोडीमध्ये द्रमुकच्या आघाडीत असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, व्हीसीके आणि 'आययूएमएल' या चारही पक्षांनी विजय यांना पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शविली. या चारही पक्षांकडे प्रत्येकी दोन आमदार आहेत. त्यामुळे विजय यांच्याकडील संख्याबळ १२० पर्यंत पोहोचत होते. त्यामुळे, विजय यांनी पुन्हा राज्यपालांची भेट घेतली. मात्र, त्यांच्याकडे फक्त काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या पाठिंब्याची पत्रे होती. परिणामी त्यांना ११७ जागांचे संख्याबळ दाखविता आलेच नाही. व्हीसीकेने विजय यांच्यावरील दबाव वाढविताना उपमुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली. त्यावर रात्री उशिरापर्यंत कोणताही निर्णय झाला नव्हता..काँग्रेसने विजय यांना पाठिंबा दिल्यानंतर द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक हे दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धी एकत्र येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. या चर्चेनंतर दबावतंत्राचा भाग म्णून 'टीव्हीके' च्या सर्व आमदारांनी सामूहिक राजीनामा देण्याचा इशारा दिला. 'टीटीव्ही'चे प्रमुख दिनकरन यांनी रात्री उशिरा राज्यपालांची भेट घेतली आणि एएमएमके आमदार कामराज यांच्या नावाने दिलेले पत्र बनावट असून, त्याचा तपास करण्याची मागणी केली. परिणामी राज्यात सत्तास्थापनेसाठी विजयची धडपड थंड पडण्याची शक्यता आहे.