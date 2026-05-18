सहा महिन्यात विजय यांचं सरकार कोसळणार, स्टॅलिन पुन्हा मुख्यमंत्री होणार; आमदाराचा मोठा दावा? राजकारण तापलं

सहा महिन्यात विजय यांचं सरकार कोसळणार असून एम.के.स्टॅलिन पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असल्याचा दावा तामिळनाडूतील तिरुचेंदूरचे आमदार अनिता राधाकृष्णन यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्यानंतर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या या दाव्याबाबात टीव्हीकेकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र, या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चां रंगू लागल्या आहे. .माध्यमांशी बोलताना, द्रमुकचे आमदार राधाकृष्णन म्हणाल्या की 'थलाईवर पुढील मुख्यमंत्री असतील. चार ते सहा महिन्यांत विजय यांचं सरकार कोसळणार आहे. त्यानंतर आमचे नेते स्टॅलिन पुन्हा मुख्यमंत्री होतील'', विशेष म्हणजे त्यांच्या या दाव्याला द्रमुकच्या इतर आमदारांनीही दुजोरा दिला आहे. इतरच नाही द्रमुकचे आमदार राधाकृष्णन यांनी टीव्हीकेचे आमदार आधव अर्जुन यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याचे आव्हानही दिले आहे..Tamil Nadu Politics: द्रविडभूमीत नवा 'थलपती', तब्बल ४९ वर्षांनी पहिला अभिनेता मुख्यमंत्री मिळण्याची शक्यता, स्टॅलिनसह दिग्गज मंंत्री पराभूत!.ते म्हणाले, "हे सरकार फक्त चार- सहा महिनेच टिकेल. आधव अर्जुन नावाचा एक व्यक्ती निवडणून आलीआहे. हिंमत असेल तर त्याने आमदारकीचा राजीनामा द्यावा, मीही देतो. तिरुचेंदूरमध्ये निवडणूक लढवूया. हे आमचं शहर आहे. आम्ही कुणालाही हरवू शकतो.".Thalapathy Vijay Oath Ceremony : थलपती विजय यांचा शपथविधी १० वाजता, राहुल गांधीसह मान्यवरांची उपस्थिती; ज्योतिषांनी शपथविधीची वेळ बदलली.दरम्यान, तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर मुख्य विरोधी पक्ष द्रमुकने एक समिती स्थापन केली आहे. ३६ सदस्यीय समिती पराभवाच्या कारणांचा अभ्यास करून आत्मपरीक्षण करणार आहे. स्टालिन यांनी या समितीकडून पराभवाच्या कारणांवर निष्पक्ष आणि स्पष्ट अहवाल मागवला आहे. राज्यात सत्ताविरोधी लाट नसतानाही झालेल्या अनपेक्षित पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी समितीला कठोर निर्देश दिले आहेत.