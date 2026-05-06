Tamil Nadu Politics : दिल्लीची पुनरावृत्ती की नवी खेळी? 'थलपती'च्या TVK ला पाठिंबा देताना काँग्रेस पुन्हा तीच मोठी चूक करतेय? पक्षासाठी ठरणार धोक्याची घंटा?

Vijay TVK Congress Support : तामिळनाडूच्या राजकारणात ‘थलपती’ विजय यांच्या पक्षाने अभूतपूर्व कामगिरी करत प्रस्थापित दिग्गजांनाही मागे टाकले. राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेल्या त्यांच्या TVK (तमिळगा वेत्री कळघम) ला सत्तास्थापनेसाठी मात्र अजून काही जागांची गरज आहे. त्यामुळे इतर पक्षांच्या पाठिंब्यासाठी जोरदार हालचाली सुरु आहेत. .या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने विजय यांच्या नेतृत्वाला पाठिंबा जाहीर केला असून, यामुळे केवळ सरकार स्थापनेचाच नव्हे, तर काँग्रेसच्या दीर्घकालीन राजकीय रणनीतीचाही प्रश्न चर्चेत आला आहे..TVK ने १०८ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थान मिळवले असले तरी बहुमतासाठी लागणाऱ्या ११८ जागांपासून ते अजून दूर आहेत. काँग्रेसने 'जनतेच्या कौलाचा आदर आणि भाजपला सत्तेबाहेर ठेवणे' या कारणांवर विजयला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, याच निर्णयामुळे जुन्या राजकीय चुका पुन्हा केल्या जात आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Congress Muslim Candidates Success : काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांत मुस्लिम सर्वाधिक; आसाम ते केरळपर्यंत 'मुस्लिम' उमेदवारांचाच स्ट्राइक रेट जबरदस्त!.दिल्लीतील अनुभव काय सांगतो?२०१३ मध्ये दिल्लीत ‘आम आदमी पक्ष’ उदयास आला, तेव्हा कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. त्या वेळी काँग्रेसने ‘आप’ला पाठिंबा देत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होऊ दिले. हे सरकार फक्त ४९ दिवस टिकले; पण त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत ‘आप’ने ५६ जागा जिंकून प्रचंड बहुमत मिळवले. त्याचवेळी काँग्रेसला मोठा फटका बसत तो पक्ष जवळपास नामशेष झाला आणि २०१५ मध्ये शून्यावर आला. या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, ती म्हणजे काँग्रेसने ज्याला पाठिंबा दिला, त्याच पक्षाने पुढे काँग्रेसची मतपेढीच ताब्यात घेतली..तामिळनाडूतही तशीच परिस्थिती?तामिळनाडूतही काँग्रेस 'धर्मनिरपेक्ष सरकार आणि भाजपविरोध' या मुद्द्यांवर TVK ला पाठिंबा देत आहे. विजय यांनी काँग्रेस नेतृत्वाशी संपर्क साधल्यानंतर मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी आणि के.सी. वेणुगोपाल यांच्यात चर्चा झाली. सुरुवातीला बाहेरून पाठिंबा की सत्तेत सहभाग, यावर विचार झाला; अखेरीस काँग्रेसने TVK ला समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला..Kerala Election Results : डाव्यांचा शेवटचा बालेकिल्लाही ढासळला! केरळमध्ये 'माकप'चा दारुण पराभव; राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही धोक्यात.मात्र, या निर्णयामुळे DMK नाराज झाली आहे. काँग्रेसची दीर्घकालीन मित्रपक्ष असलेल्या DMK ने याला 'विश्वासघात' असे म्हटले आहे. दक्षिणेत आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी काँग्रेस DMK वर अवलंबून असताना, हा तणाव भविष्यात महागात पडू शकतो..विजय यांचे राजकीय गणित२३४ सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी ११८ जागा आवश्यक आहेत. TVK कडे १०८ जागा आहेत. काँग्रेसच्या ५ जागा मिळाल्यास हा आकडा ११३ होतो. उर्वरित बहुमतासाठी CPI, CPM, VCK यांसारख्या पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान, AIADMK मध्येही TVK सोबत युती करावी का यावरून अंतर्गत मतभेद वाढले आहेत..Tamil Nadu Election Result : तिरुपत्तूरमध्ये रंगला हायव्होल्टेज ड्रामा! फक्त 1 मताने ठरला आमदार; थलपती विजयच्या उमेदवारानं मंत्र्याचा पराभव करत रचला इतिहास.काँग्रेससमोरील मोठा धोकाकाँग्रेससमोरील सर्वात मोठी भीती म्हणजे, दिल्लीसारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होणे. विजय यांसारखा लोकप्रिय आणि ‘अँटी-एस्टॅब्लिशमेंट’ नेता सत्तेत आला, तर तो काँग्रेसची पारंपरिक मतपेढी आपल्याकडे खेचू शकतो. दिल्लीत ‘आप’ने काँग्रेससोबत नेमके हेच केले होते..जर तामिळनाडूतही असेच घडले, तर काँग्रेसला दीर्घकालीन मोठा फटका बसू शकतो. विशेषतः गुजरातमध्ये ‘आप’च्या उदयानंतर काँग्रेसला झालेल्या नुकसानीचा विचार करता, हा निर्णय अधिकच धोकादायक वाटतो..पक्षासाठी घातक निर्णय ठरणार?विजय यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होण्याची शक्यता वाढत असताना, काँग्रेसचा पाठिंबा हा तात्पुरता राजकीय फायदा देऊ शकतो. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने हा निर्णय पक्षासाठी घातक ठरू शकतो. दिल्लीत झालेली चूक काँग्रेस पुन्हा तामिळनाडूत करणार का, हा प्रश्न आता अधिकच गंभीर बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.