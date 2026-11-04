१२ भूखंड , आलिशान फ्लॅट, फॉर्च्युनर अन् दीड किलो सोनं...गरीबांसाठी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याची कोट्यवधींची संपत्ती उघड

तेलंगणामध्ये भ्रष्टाचाराचं एक धक्कादायक प्रकरण समोर आला आहे. शहरातील गरीब कुटुंबांना मदत करण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमवल्याचा आरोप झाला आहे. सैयद यदागिरी राव नल्लागुंटा असं या अधिकाऱ्याचं नाव असून ते Mission for Elimination of Poverty in Municipal Areas (MEPMA) या विभागात अतिरिक्त संचालक आहेत. तेलंगणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानंतर अधिकाऱ्यांशी संबंधित १० ठिकाणी एकाच वेळी छापेमारी करण्यात आली. या कारवाईत सुरुवातीच्या तपासात तब्बल ४.७५ कोटी रुपयांची मालमत्ता समोर आली आहे..ACB च्या पथकांनी संबंधित अधिकाऱ्याचं घर, कार्यालय, बँकेतील लॉकर आणि नातेवाईक तसेच जवळच्या व्यक्तींशी संबंधित ठिकाणांची तपासणी केली. या कारवाईत हैदराबाद आणि सूर्यापेट परिसरातील जमीन, घरे, फ्लॅट आणि इतर मालमत्तांची माहिती मिळाली. तपासात १२ रिकामे भूखंड आढळले असून त्यांची किंमत सुमारे ५८.६३ लाख रुपये आहे. हैदराबादमधील उप्पल परिसरात दोन निवासी फ्लॅटही सापडले. त्यांची किंमत ३१.३६ लाख रुपये आहे..Mumbai News: रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार! मुंबईत हरित डेटा सेंटर पार्क उभारले जाणार, रिन्यूकडून सरकारसोबत सामंजस्य करार .याशिवाय याच भागात तळमजल्यासह तीन मजले आणि पेंटहाऊस असलेली इमारत आढळली. या इमारतीची किंमत जवळपास दोन कोटी रुपये असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. सूर्यापेटमध्ये एक घर आणि उप्पलमध्ये दुकानही तपासात समोर आलं आहे. छापेमारीत केवळ जमीन आणि घरंच नाही, तर मोठ्या प्रमाणात दागिनेही आढळले. अधिकाऱ्यांकडे सुमारे १,७९२ ग्रॅम सोन्याचे दागिने मिळाले असून त्यांची किंमत ३३.८२ लाख रुपये आहे. याशिवाय तीन किलो चांदीचे दागिनेही सापडले आहेत..एका टोयोटा फॉर्च्युनरसह दुसऱ्या कारची किंमत मिळून ७३ लाख रुपये असल्याचं समोर आलं आहे. तीन दुचाकी, घरातील वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं आणि बँक खात्यांमधील ठेवींचाही या मालमत्तेत समावेश आहे. बँक खात्यांमध्ये सुमारे ३२.३० लाख रुपये असल्याची माहिती आहे..Jaygad Chiplun Satara Highway : मुंबई-गोव्यानंतर आता 'हा' तिसरा महामार्ग बदलणार कोकणाचे रूप; चिपळूण बनणार लॉजिस्टिक हब, पाहा कसा असेल मार्ग.ACB च्या प्राथमिक अंदाजानुसार, एकूण मालमत्ता ४.७५ कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र, या मालमत्तांची बाजारातील किंमत यापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. सध्या कागदपत्रं, बँक व्यवहार आणि मालमत्तांचे रेकॉर्ड तपासले जात आहेत. संबंधित अधिकाऱ्याला हैदराबादमधील विशेष न्यायालयात हजर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.