हैदराबाद प्रकरण : 'त्या' मृतदेहांचे पुन्हा पोस्टमॉर्टम करा; उच्च न्यायालयाचे आदेश

हैदराबाद : कथित पोलिस चकमकीत ठार झालेल्या हैदराबादमधील सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील चार आरोपींच्या मृतदेहांचे पुन्हा शवविच्छेदन करण्याचा आदेश तेलंगण उच्च न्यायालयाने शनिवारी (ता.21) दिला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सहा डिसेंबर रोजी झालेल्या पोलिस चकमकीत चार आरोपींचा मृत्यू झाला होता. डॉक्‍टर असलेल्या तरुणीवर या चार आरोपींनी सामूहिक बलात्कार करून तिला जिवंत जाळले होते. या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती.

Telangana High Court orders re post mortem of the bodies of the four accused, which have been preserved in Gandhi Hospital mortuary. #TelanganaEncounter pic.twitter.com/wileKBJgpm

— ANI (@ANI) December 21, 2019