Thalapathy Vijay CM : 'थलपती विजय'चं मुख्यमंत्री होणार? कायदा काय सांगतो, ज्येष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल म्हणतात, राज्यपालांनी

Thalapathy Vijay chief minister claim : कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसताना सर्वांत मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देणे ही घटनात्मक परंपरा आहे. आतापर्यंत राज्यपालांनी 'टीव्हीके'ला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणे अपेक्षित होते. सध्या कोणत्याही एका पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नाही. अशा परिस्थितीत सर्वांत मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला बोलावून सरकार स्थापनेची संधी द्यावी लागते. असे मत कपील सिब्बल यांनी मांडले..कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने तमिळनाडूमध्ये सत्तास्थापनेचा तिढा आजही कायम राहिला. विजय यांनीही मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी होईपर्यंत पोलिस संरक्षणाचा ताफा स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागताच त्यांना हे संरक्षण बहाल करण्यात आले होते. सध्या पक्षाच्या पातळीवर शपथविधी सोहळ्याची तयारी सुरू असून तारखेबाबत मात्र पक्षाचे नेते बोलणे टाळत आहेत..विदुतलै चिरुतैगल कच्ची (व्हीसीके) पक्षाचे नेते थोल तिरुमावलन यांनीही 'टीव्हीके'ने त्यांच्या पक्षाकडे पाठिंबा मागितल्याचे म्हटले आहे. पक्षाची उच्चस्तरीय समिती याबाबत योग्य तो निर्णय घेईल, असे सांगण्यात आले. तसेच, भाकप आणि माकपकडेही 'टीव्हीके'ने विचारणा केली आहे. हे तिन्ही पक्ष द्रमुकचे मित्रपक्ष आहेत..या तिन्ही पक्षांचे नेते आज ८ मे रोजी द्रमुकच्या नेत्यांची भेट घेऊन नंतर विजय यांना पाठिंबा देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहेत. राज्यामध्ये सध्या द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यातील युतीची चर्चा रंगली आहे. राजकीय अभ्यासकांनी मात्र ती फेटाळून लावली आहे..राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का?तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, पण तो 'शेवटचा पर्याय' मानला जातो. जर कोणताही पक्ष किंवा युती ११८ या बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहोचू शकली नाही व राज्यात 'घटनात्मक यंत्रणा' अपयशी ठरली, तर राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात..लोकशाही मार्गभाजपचे प्रवक्ते नारायण तिरूपती यांनी सरकार स्थापनेसाठीची प्रक्रिया पूर्णपणे लोकशाही मार्गानेच होईल, असे म्हटले आहे. तर, विजय यांना सत्तास्थापनेपासून रोखण्यासाठी केंद्र प्रयत्नरत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे खासदार मणिकम टागोर यांनी केला. लोकशाही परंपरा राखत राज्यपालांनी टीव्हीकेला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करावे, असे आवाहन माकपने केले आहे.