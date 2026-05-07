Thalapathy Vijay Oath Ceremony : थलपती विजय यांचा मुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी लांबणीवर, राज्यपालांच्या भेटीत काय घडलं?

Tamil Nadu governor meeting : तमिळनाडूमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या थलपती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने घवघवीत यश मिळवले. परंतु, बहुमतापासून अवघ्या काही जागांवर थांबावे लागल्याने सत्ता स्थापनेसाठी अडचणींचा सामना करण्याची वेळ आली आहे. विधानसभा निवडणुकांनंतर सरकार स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे.विजय थलपती यांनी तमिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी ११३ आमदारांचे बहुमत असल्याचे पत्र दिले. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्ता स्थापन करण्यासाठी विजय थलपती यांनी हे पत्र दिल्याची माहिती समोर आली आहे.."राज्यपालांनी सर्वात मोठ्या पक्षाला प्रथम संधी द्यावी. त्या पक्षाला बहुमत सिद्ध करता आले नाही, तर त्यानंतर ते इतर पक्षांसोबत जाण्याचा निर्णय द्यावा असे मत विजय थलपती यांच्या पक्षाकडून भूमिका मांडल्याची माहिती समोर आली आहे."."तमिळनाडूमध्ये कोणत्याही पूर्वनिवडणूक आघाडीला बहुमत मिळालेले नाही. सरकार स्थापनेसाठी इतर कोणत्याही पक्षाने दावा केलेला नाही. मात्र, विजय यांच्या TVK पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा केला असून त्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आहे. तसेच त्यांना ११३ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे पत्रही सादर करण्यात आले आहे," असे अण्णादुराई यांनी सांगितले..विजय यांनी आज राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला खरा; पण संख्याबळाचे गणित जुळत नसल्याने त्यांनी तूर्त 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आज होणार शपथविधी होणार नसल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. 'एएनआय'ने दिलेल्या वृत्तानुसार विजय यांनी राज्यपालांकडे ११३ विजयी उमेदवारांच्या पाठिंब्याचे पत्र दिले..Thalapathy Vijay Tamil Nadu Politics : थलपती विजय यांच्याकडे बहुमत नाही, तामिळनाडून सत्तागणिताच्या तीन शक्यता; द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक 'विजयी' वारू रोखणार?.'टीव्हीके' पक्षाला २३४ पैकी १०८ जागांवर विजय मिळाला असून बहुमतासाठी त्यांच्याकडे दहा जागा कमी आहेत. विजय हे दोन ठिकाणांहून विजयी झाले आहेत. काँग्रेसने 'टीव्हीके'ला अधिकृतपणे पाठिंबा जाहीर केला आहे. काँग्रेसचे ५ आणि टीव्हीकेचे १०८ आमदार मिळून ११३ जागांचे संख्याबळ झाले आहे.