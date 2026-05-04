Tamil Nadu Election: विजयच्या पक्षात भावनिक कथा! तिकीट मिळाल्यावर रडलेला ड्रायव्हरचा मुलगा जिंकला की हरला? उमेदवाराची कहाणी चर्चेत

थलपथी विजय आता तामिळनाडूमध्ये एक लोकप्रिय व्यक्तिमत्व बनले आहेत. त्यांच्या राजकीय पक्षाने, तामिळनाडू वेत्री कळघम (टीव्हीके), विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवला आहे. विजय यांनी केवळ बॉक्स ऑफिसवरच नव्हे, तर ईव्हीएम मशीनवरही एक ब्लॉकबस्टर यश संपादन केले आहे. राज्यभरात त्यांच्या विजयाचा जल्लोष साजरा केला जात आहे. .विजयचा विजय अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक मानला जात आहे. या अभिनेत्याने स्वतःहून टीव्हीके नावाचा एक नवीन पक्ष स्थापन केला. आपल्या पदार्पणातच तो लोकांचा आवडता का आहे हे सिद्ध केले. थलपथीच्या विजयासोबतच, सोशल मीडियावर आणखी एका व्यक्तीच्या विजयाचा जल्लोष साजरा केला जात आहे. ते आहेत आर. सबरीनाथ. विजयचे वैयक्तिक सहाय्यक आणि चालक राजेंद्रन यांचा मुलगा असलेल्या आर. सबरीनाथ यांनीही आपला विरुगंबक्कम हा विधानसभा मतदारसंघ जवळपास जिंकला आहे. केवळ औपचारिक घोषणेची प्रतीक्षा आहे. .Pinarayi Vijayan: १० वर्षांच्या सत्तेनंतर मोठी पडझड! LDF पक्षाचा दारुण पराभव, मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा, UDF ची दमदार एंट्री.राजेंद्रन यांनी विजयच्या 'नालैया थीरपू' या पदार्पणाच्या चित्रपटात त्याच्या वैयक्तिक चालकाची भूमिका साकारली होती. सबरीनाथ टीव्हीकेचे एमएमए उमेदवार बनल्याचा क्षण इंटरनेटवर व्हायरल झाला. मार्च महिन्यात, जेव्हा टीव्हीके आपल्या उमेदवारांची घोषणा करत होते, तेव्हा विजयने स्वतः राजेंद्रन यांचे पुत्र सबरीनाथ यांना निवडणुकीचे तिकीट दिले. यावेळी राजेंद्रनही उपस्थित होते. थलपथीकडून तिकीट स्वीकारताना सबरीनाथ खूप भावूक झाले. .त्यांनी त्या अभिनेत्याच्या पायांना स्पर्श केला आणि त्यांना मिठी मारली. सबरीनाथ आणि राजेंद्रन दोघेही भावनावश झाले. विजयने रडणाऱ्या सबरीनाथचे सांत्वन केले आणि त्याचे अश्रू पुसले. सोशल मीडियावर या क्षणाचा संबंध एका जुन्या 'थलपथी' जाहिरातीशीही जोडला गेला. २०१५ च्या एका जाहिरातीत, अभिनेत्याचा ड्रायव्हर आपल्या मुलीच्या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी विजयकडे सुट्टी मागतो. विजय नकार देतो आणि त्याला एका दागिन्यांच्या दुकानात घेऊन जातो. .४ जून २०२४ चा धक्का ते ४ मे २०२६ चा दमदार कमबॅक! भाजपने २३ महिन्यांत भारताचे राजकीय चित्र कसे बदलले? मोदींची राजकीय कमाल.कथेतील ट्विस्ट तेव्हा येतो, जेव्हा विजय त्या ड्रायव्हरच्या मुलीसाठी दागिने खरेदी करून त्याच्या यशाला सलाम करतो. थलपथी विजय आपल्या चित्रपटांमधून जनतेचे प्रेम मिळवण्यात यशस्वी झाला. त्याने असे चित्रपट बनवले जे लोकांच्या मनाला भिडले आणि मोठ्या पडद्यावर त्यांच्या समस्या मांडल्या. कदाचित याचाच परिणाम म्हणून, तो आता तामिळनाडू राज्याची सूत्रे हाती घेण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हा त्याच्या चाहत्यांसाठीही एक विजय आहे, ज्यांनी आपल्या आवडत्या सुपरस्टारला लोकांचा नायक बनवले आहे.