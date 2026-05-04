Thalapathy Vijay Victory : 40 वर्षांचा अनुभव अन् अचूक टायमिंग! कोण आहेत ज्योतिषी राधन पंडित? ज्यांनी 'थलपती'च्या विजयाचं केलं होतं भाकीत?

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 : तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार 'थलपती' विजय आता राजकारणात मोठी झेप घेत असून, तमिळनाडूच्या सत्तेच्या दिशेने त्यांची वाटचाल वेगाने सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये त्यांच्या पक्षाने आघाडी घेतल्याने विजय यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग जवळपास निश्चित मानला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर त्याच्या निवासस्थानी सध्या आनंदोत्सवाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे..विजय यांच्या घरी जल्लोषाचे वातावरणविजय यांच्या यशानंतर त्यांच्या कुटुंबात आनंदाचा माहोल निर्माण झाला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये त्यांच्या घरातील आनंदाचे क्षण टिपले गेले आहेत..विजय यांचे वडील घरी परतताच, त्यांची आई आणि बहिणी आनंदाने उड्या मारत जल्लोष करताना दिसताहेत. घरात घोषणाबाजी आणि उत्साहपूर्ण वातावरण पाहायला मिळत आहे. विजय यांच्या विजयासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांनी मंदिरात जाऊन प्रार्थना केली होती. ती प्रार्थना आता फळाला आल्याचं चित्र दिसत आहे..दरम्यान, बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफ यानेही सोशल मीडियावरून विजय यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी लिहिले की, "थलपती विजय, तुमचे मनःपूर्वक अभिनंदन! जनतेने तुमच्यावर दाखवलेला विश्वास प्रेरणादायी आहे. नव्या प्रवासासाठी शुभेच्छा!".या आनंदोत्सवात एक खास पाहुणेही सहभागी झाले, ते म्हणजे ज्योतिषी राधन पंडित. ते विजय यांच्या घरी फुलांचा गुच्छ, शाल आणि भेटवस्तू घेऊन पोहोचले होते. विशेष म्हणजे, त्यांनी याआधीच विजय यांच्या विजयाचे भाकीत केले होते, जे आता खरे ठरल्याचा दावा केला जात आहे..कोण आहेत राधन पंडित?राधन पंडित हे ज्योतिषशास्त्रातील एक अनुभवी आणि तज्ञ नाव आहे. त्यांना या क्षेत्रात ४० वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. ते केवळ विजय यांचेच नव्हे, तर तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांचेही आध्यात्मिक सल्लागार राहिले आहेत..राजकारणातील अनेक नेत्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केले असून, त्यांच्या अचूक भाकितांमुळे त्यांची ओळख अधिक ठळक झाली आहे. विजय यांच्या विजयाचे भाकीत खरे ठरल्यामुळे सध्या राधन पंडित यांची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे.