Thalapathy Vijay Oath Ceremony : थलपती विजय यांचा शपथविधी १० वाजता, राहुल गांधीसह मान्यवरांची उपस्थिती; ज्योतिषांनी शपथविधीची वेळ बदलली

Rahul Gandhi at Vijay oath ceremony : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे आज सकाळी दिल्लीहून चेन्नईकडे रवाना झाले. थलपती विजय यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधी सोहळ्याला ते उपस्थित राहणार आहेत. तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठा राजकीय उलथापालथ घडवत विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) पक्षाने सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला. VCK आणि IUML यांनी पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर आता विजय आज सकाळी १० वाजता तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. याबाबत राज्यपाल आर्लेकर यांनी प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे..तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदावरून मोठा सस्पेन्स निर्माण झाला होता. मात्र, विविध पक्षांचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर TVK सरकार स्थापनेस सज्ज झाली आहे. विजय यांच्या पक्षाने राज्यातील १०८ जागांवर विजय मिळवला. बहुमतासाठी ११८ आमदारांची आवश्यकता होती. त्यानंतर काँग्रेसच्या ५, CPI च्या २, CPI-M च्या २, VCK च्या २ आणि IUML च्या २ आमदारांनी TVK ला पाठिंबा दिला. त्यामुळे विजय यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला..आज सकाळी चेन्नईतील नेहरू स्टेडियममध्ये विजय यांचा भव्य शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे. सुरुवातीला दुपारी ३.४५ वाजता शपथविधी होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्या ज्योतिषांनी सकाळी १० वाजताचा मुहूर्त सुचवल्यानंतर वेळेत बदल करण्यात आला..शपथविधीपूर्वी विजय यांच्या नीलांकरई येथील निवासस्थानाबाहेर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि समर्थकांची गर्दीही वाढू लागली आहे. TVK चे नेते आणि नवनिर्वाचित आमदार के. ए. सेंगोट्टैयन हे देखील विजय यांच्या निवासस्थानी पोहोचले..Vijay Thalapathy: तिढा सुटला! विजय थलापती उद्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार; कसा असेल फॉर्म्युला?.दरम्यान, विजय यांचे वडील आणि दिग्दर्शक चंद्रशेखर यांनी माध्यमांशी बोलताना आनंद व्यक्त केला. "मी खूप आनंदी आहे. मी जे काही करत आहे ते माझ्या मुलासाठीच करत आहे. अखेर विजय यांच्या माध्यमातून तमिळ जनतेला यश मिळाले," असे त्यांनी म्हटले..यापूर्वी ९ मे रोजी विजय यांनी लोक भवन येथे तमिळनाडूच्या राज्यपालांची भेट घेतली होती. TVK च्या नेतेपदी निवड झाल्याची माहिती देणारे पत्र त्यांनी राज्यपालांना सुपूर्द केले. त्यानंतर राज्यपालांनी विजय यांची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करत सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले. तसेच १३ मे २०२६ पर्यंत किंवा त्याआधी विधानसभा सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.