Thalapathy Vijay : सुपरस्टार विजय होणार तामिळनाडूचा 'थलपती'? चित्रपटसृष्टी ते राजकारण, थक्क करणारा प्रवास...

Thalapathy Vijay’s TVK party makes a powerful entry in Tamil Nadu elections 2026 : चित्रपटसृष्टीत आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारा ‘थलपती’ विजय आता राजकीय आखाड्यातही दमदार कामगिरी करताना दिसतो आहे. २०२६ च्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून सुरुवातीच्या कलांमध्ये विजयच्या ‘तमिळगा वेट्ट्री कळघम’ (TVK) पक्षाने मोठी आघाडी घेतली आहे. तमिळनाडूच्या राजकारणातील हे ऐतिहासिक असं चित्र आहे. .या मतदारसंघातून स्वत: आघाडीवरचेन्नईतील पेरंबूर विधानसभा मतदारसंघात सर्वाधिक रंगतदार लढत पाहायला मिळत आहे. इथून स्वतः विजय मैदानात उतरला आहे. त्यांचा थेट सामना द्रमुकचे दिग्गज नेते आर.डी. शेखर यांच्याशी आहे. सुरुवातीच्या कलांनुसार विजय स्वतसुद्धा आघाडीवर आहे. या निवडणुकीत त्याने विजय मिळवला, तर ही त्याच्या राजकीय कारकिर्दीची ऐतिहासिक सुरुवात ठरेल..Tamil Nadu Election Results 2026 : थलपती विजय यांचा धमाका! 'TVK' ची 100 जागांवर आघाडी; तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठा उलटफेर.२०२४ मध्ये राजकारणात एन्ट्रीविजयने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ‘TVK’ या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. त्याने २०२४ ची लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेत, थेट २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केलं. ‘जन नायकन’ या आपल्या शेवटच्या चित्रपटानंतर अभिनय सोडून पूर्णवेळ जनसेवेसाठी स्वतःला झोकून देण्याचा निर्णय त्याने घेतला. त्यांच्या या शेवटच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी अनेक अडचणी आल्या. हा चित्रपट ८ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे..Vijay Thalapathy TVK Party : विजय थलपथीचा तामिळनाडूच्या राजकारणात 'मास्टर' स्ट्रोक! पहिल्याच निवडणुकीत मोठी आघाडी.फॅनबेस सर्वात मोठी ताकदविजयची खरी ताकद म्हणजे त्यांचा ‘विजय मक्कल इयक्कम’ (VMI) हा फॅन क्लब आहे. या फॅन क्लबने एक मजबूत राजकीय संघटनेचं रूप घेतलं आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये तमिळनाडूत आलेल्या पुराच्या वेळी विजयने केलेल्या मदतीमुळे त्यांची ‘जननायक’ अशी प्रतिमा तयार झाली. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विल्लुपुरम येथे झालेल्या पहिल्याच सभेला उसळलेली प्रचंड गर्दी पाहून सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. आपल्या सभांमधून विजयने ‘द्रविड मॉडेल’ आणि घराणेशाहीवररून थेट टीका केली होती..विजय ठरणार का ‘किंगमेकर’?तमिळनाडूच्या राजकारणात सिनेमा आणि सत्तेचं नातं जुने आहे. एमजीआर आणि जयललिता ही त्याची उत्तम उदाहरणं आहेत. आता ५१ वर्षीय विजय नवा पर्याय म्हणून समोर आला आहे. जर या निवडणुकीत विजयच्या पक्ष मोठ्या प्रमाणात जागा मिळवण्यात यशस्वी झाला तर तर ते ‘किंगमेकर’ची भूमिकाही निभावू पार पाडू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.