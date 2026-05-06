Thalapathy Vijay: बहुमतापासून १० आमदार दूर; काँग्रेसच्या ५ जागांवर TVK चा खेळ कसा फिरणार? सत्ता स्थापनेची समीकरणे कशी बदलणार

तामिळनाडूत थलपती विजय यांच्या तामिळगा वेट्री कझगम (TVK) पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत मोठी कामगिरी करत १०८ जागा जिंकल्या आहेत. मात्र २३४ सदस्यांच्या विधानसभेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी आवश्यक बहुमत गाठण्यात त्यांना अपयश आले आहे. बहुमतासाठी आणखी १० आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज असल्याने विजय यांनी 'धर्मनिरपेक्ष' सरकार स्थापनेच्या दिशेने काँग्रेसकडून पाठिंबा मिळवला आहे..काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर तामिळनाडू काँग्रेसने मंगळवारी रात्री उशिरा राजकीय व्यवहार समितीची (PAC) बैठक घेतली. या बैठकीत थलपती विजय यांच्या TVK ला पाठिंबा देण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. काँग्रेसने फक्त ५ जागा जिंकल्या असल्या तरी हा पाठिंबा TVK साठी महत्त्वाचा ठरला आहे..संख्याबळाची स्थितीTVK च्या १०८ जागा सध्या सर्वात जास्त आहेत. द्रविड मुन्नेत्र कझगम (DMK) ने ५९ जागा मिळवल्या असून, ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कझगम (AIADMK) ने ४७ जागांवर विजय प्राप्त केला आहे. पट्टाली मक्कल काची (PMK) ने ४ जागा जिंकल्या आहेत. काँग्रेसचे खाते ५ जागांवर आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPI-M) आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) यांनी प्रत्येकी २ जागा मिळवल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाला केवळ १ जागा मिळाली आहे. देसिया मुरपोक्कू द्रविड कझगम (DMDK), अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कझगम (AMMK) यांना प्रत्येकी १ जागा मिळाली असून, VCK ने २ जागा जिंकल्या आहेत..Vijay Thalapathy CM Tamil Nadu : विजय थलपतींचा मुख्यमंत्री पदाचा मार्ग मोकळा? शपथविधीची तयारी सुरू; राहुल गाधींना पाठींब्याचे पत्र, काँग्रेसनेही 'विजय'सोबत मिळवला हात.बहुमतासाठी TVK ला १० आमदारांच्या अतिरिक्त पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेसच्या ५ आमदारांसोबत इतर छोट्या पक्षांकडून मिळणारा पाठिंबा यात निर्णायक ठरू शकतो. डाव्या पक्षांकडूनही सकारात्मक संकेत मिळत आहेत. CPI आणि CPI(M) सारखे डाव्या विचारसरणीचे पक्ष TVK ला पाठिंबा देण्याच्या शक्यतेचा विचार करत आहेत. मात्र अद्याप त्यांच्याकडून अधिकृत भूमिका जाहीर झालेली नाही..डाव्या पक्षांची भूमिकाCPI(M) चे तामिळनाडू राज्य सचिव षण्मुगम यांनी स्पष्ट केले की, आघाडीच्या स्वरूपाबाबत आणि त्यात सहभागी होणाऱ्या पक्षांच्या संख्येबाबत विजय यांच्याकडून स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे. "विजय यांनी अद्याप CPI(M) ला अधिकृत निमंत्रण दिलेले नाही. ते प्रथम आपली भूमिका स्पष्ट करतील, त्यानंतर आम्ही आमची भूमिका जाहीर करू," असे षण्मुगम म्हणाले. डाव्या पक्षांकडून पाठिंबा मिळाल्यास TVK च्या सरकार स्थापनेला मजबूत आधार मिळू शकतो..तामिळनाडूत सध्या राजकीय घडामोडी वेगाने सुरू आहेत. DMK च्या सरकारचा काळ संपुष्टात आला असून, नव्या सरकारची स्थापना कशी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. थलपती विजय यांनी बहुमतासाठी आवश्यक आमदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. काँग्रेसने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे TVK ला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे, तरीही पूर्ण बहुमतासाठी आणखी काही पक्ष किंवा आमदारांच्या साथीची गरज भासत आहे.राजकीय निरीक्षकांच्या मते, छोट्या पक्षांसोबत चर्चा करून TVK लवकरच सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा करेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र डाव्या पक्षांसोबतची चर्चा किती वेगाने पुढे जाते, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.