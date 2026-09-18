TMC Name Symbol Row : तृणमूल काँग्रेसच्या नाव-चिन्हावरून वाद; ममता बॅनर्जी गटाकडून तीन पर्याय सादर, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही तीव्र आक्षेप

कोलकाता : तृणमूल काँग्रेसमधील दोन गटांतील पक्षाच्या नियंत्रणावरून सुरू असलेला वाद अधिक तीव्र झाला (TMC Name Symbol Dispute) आहे. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पक्षाचे नाव आणि राखीव निवडणूक चिन्ह वापरण्यास मनाई केली आहे. या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने निवडणूक आयोगाकडे तीन पर्यायी पक्षनावे आणि निवडणूक चिन्हांचे पर्याय सादर केले आहेत..‘पीटीआय’ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम आदेशावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. गुरुवारी रात्री ११ वाजून ३६ मिनिटांनी त्यांनी आयोगाला आपले उत्तर सादर केले. यामध्ये आक्षेपासह पसंतीची तीन पक्षनावे आणि निवडणूक चिन्हांचे पर्याय देण्यात आले आहेत..दोन्ही गटांना ‘AITC’ नाव, चिन्ह वापरण्यास मनाईममता बॅनर्जी आणि अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील गटांमध्ये पक्षांतर्गत फूट पडल्याचे मान्य केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने अंतरिम आदेश जारी केला. त्यानुसार, दोन्ही गटांना ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ (AITC) हे पक्षाचे नाव तसेच ‘फुले आणि गवत’ हे राखीव निवडणूक चिन्ह वापरता येणार नाही..Rahul Gandhi TMC Post : 'आधी शिवसेना, मग राष्ट्रवादी आणि आता...'; राहुल गांधींच्या एका पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात उडाली खळबळ, निवडणूक आयोगाला केलं लक्ष्य.त्यामुळे आगामी विधानसभा पोटनिवडणूक दोन्ही गटांना स्वतंत्र पक्षनाव आणि निवडणूक आयोगाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या पर्यायी चिन्हावर लढवावी लागणार आहे. पक्षाच्या नियंत्रणाबाबतचा वाद अंतिमरीत्या निकाली निघेपर्यंत ही अंतरिम व्यवस्था कायम राहणार असल्याचे ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने वृत्त दिले आहे..पक्षावर नियंत्रणाचा दोन्ही गटांचा दावातृणमूल काँग्रेसवर आपलेच नियंत्रण असल्याचा दावा दोन्ही गटांनी केला आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्हे (राखीव आणि वाटप) आदेश, १९६८ मधील परिच्छेद १५ अंतर्गत या वादावर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. पूर्वीच्या प्रकरणांतील उदाहरणांचा आधार घेत ही अंतरिम व्यवस्था करण्यात आली असून, दोन्ही गटांना समान संधी देणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..आयोगासमोर कागदपत्रे सादरदरम्यान, निवडणूक आयोगाकडून पक्षाचे नियंत्रण, नाव आणि निवडणूक चिन्ह याबाबत दोन्ही गटांच्या परस्परविरोधी दाव्यांची सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी संबंधित कागदपत्रे सादर करून आपापली बाजू आयोगासमोर मांडली आहे..तृणमूल काँग्रेसमधील पक्षाच्या नियंत्रणावरून निर्माण झालेला हा वाद जुलैमध्ये निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला. त्यानंतर आयोगाने दोन्ही गटांकडून संघटनात्मक नियंत्रण, अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते, पक्षाची मालमत्ता तसेच पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यासंदर्भातील कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण मागवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.