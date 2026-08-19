Tukaram Mundhe Transfer : अभिनेत्यांना नोटीस बजावताच तुकाराम मुंढेंच्या बदलीची चर्चा? २१ वर्षांत २५ बदल्या; FDAमधील धडक कारवाईने पुन्हा चर्चेत

Maharashtra FDA Action : महाराष्ट्रात सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये IAS तुकाराम मुंढे यांचे नाव आघाडीवर आहे. मे २०२६मध्ये अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांनी भेसळखोरांविरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे. अवघ्या काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर छापे टाकल्याने ते पुन्हा चर्चेत आले आहेत..शेतकरी कुटुंबातून IAS अधिकारीतुकाराम हरिभाऊ मुंढे यांचा जन्म ३ जून १९७५ रोजी बीड जिल्ह्यातील ताडसोना गावातील शेतकरी कुटुंबात झाला. मराठवाड्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातून त्यांनी पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. २००५च्या महाराष्ट्र कॅडरचे IAS अधिकारी म्हणून त्यांनी प्रशासकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली..२१ वर्षांत २५ बदल्यामुंढे यांच्या कडक आणि शिस्तप्रिय कार्यशैलीची नेहमीच चर्चा होते. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, सुमारे २१ वर्षांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत त्यांची तब्बल २५ वेळा बदली झाली आहे. नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील भूमिकेमुळे त्यांना ‘सिंघम IAS’ अशी ओळख मिळाली..FDAमध्ये धडक कारवाईआयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर FDAने भेसळयुक्त दूध, पनीर, हॉटेल-रेस्टॉरंट तसेच गुटखा-पानमसाल्याविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली.* ११००हून अधिक छापे व तपासण्या* १६५ परवाने निलंबित* सुमारे ५० ते ५५ कोटी रुपयांचे असुरक्षित खाद्यपदार्थ जप्त* अॅनालॉग पनीरच्या उत्पादन, विक्री, साठवणुकीवर वर्षभराची बंदी* आयुर्वेदिक औषध उत्पादकांचे १० परवाने रद्दपानमसाल्याच्या जाहिरातीप्रकरणी अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे जेवायला रेस्टॉरंटमध्ये गेले, ताटात नकली पनीर आढळलं; पुढे काय झालं? आयुक्तांनी कारवाईचा किस्साच सांगितला!.दरम्यान, पुण्यातील एका मिठाई दुकानाचा परवाना निलंबित केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने FDAला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यामुळे मुंढे यांच्या कारवाईच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, अन्न सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याची भूमिका मुंढे यांनी घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.