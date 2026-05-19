ऋषिकेशमध्ये उज्जैनी एक्सप्रेसचा मोठा अपघात, ३ डबे रुळावरून घसरले

Ujjaini Express accident ऋषिकेशमध्ये उज्जैनी एक्सप्रेसचे तीन डबे रुळावरून घसरल्याची घटना घडलीय. सुदैवानं यात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र रेल्वेच्या या अपघातावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सूरज यादव
Ujjaini Express Derails in Rishikesh Three Coaches Off Track ऋषिकेशमधील योग नगरी रेल्वे स्टेशनजवळ खांड गाव परिसरात रात्री उशिरा उज्जैनी एक्सप्रेसचे तीन डबे रुळावरून घसरल्याची घटना घडलीय. सुदैवाने ट्रेनमध्ये कोणी प्रवासी नव्हते. यामुळे मोठा अनर्थ टळला. ट्रेन यार्डात जात असताना हा अपघात झाला. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक रेल्वे प्रशासन आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.

