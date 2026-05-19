ऋषिकेशमध्ये उज्जैनी एक्सप्रेसचा मोठा अपघात, ३ डबे रुळावरून घसरले

Ujjaini Express Derails in Rishikesh Three Coaches Off Track ऋषिकेशमधील योग नगरी रेल्वे स्टेशनजवळ खांड गाव परिसरात रात्री उशिरा उज्जैनी एक्सप्रेसचे तीन डबे रुळावरून घसरल्याची घटना घडलीय. सुदैवाने ट्रेनमध्ये कोणी प्रवासी नव्हते. यामुळे मोठा अनर्थ टळला. ट्रेन यार्डात जात असताना हा अपघात झाला. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक रेल्वे प्रशासन आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत..उज्जैनी एक्सप्रेस रुळावरून घसरल्यानं रेल्वे सेवा विस्कळीत झालीय. वाहतूक पुर्ववत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. दुर्घटनेनंतर परिसरात मोठा गोंधळ उडाला होता. रेल्वे प्रशासनाकडून घसरलेले डबे बाजूला करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत..अमेरिकेत लढाऊ विमानांची हवेत भीषण धडक; एअर शो दरम्यान दुर्घटनेनंतर आगीचा भडका.प्राथमिक तपासात रेल्वे गाडीचे ब्रेक फेल झाल्याची शंका व्यक्त केले जात आहेत. ट्रेन नियमित मेंटेनन्स प्रक्रियेसाठी जात असतानाच अचानक रुळावरून घसरली. तीन डबे रुळावरून पूर्णपणे घसरल्याचं समोर आलंय. या घटनेनंतर रेल्वे संचालन आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दुर्घटनेनंतर अडीच तास कोणीही अधिकारी घटनास्थळी फिरकले नव्हते असा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे..रेल्वेनं प्रशासनाने म्हटलं की, रेल्वे देखभाल दुरुस्तीसाठी यार्डमध्ये उभा होती. यावेळी ब्रेकमध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यानं तीन डबे रुळावरून घसरले. रेल्वेकडून केलेल्या या दाव्यानंतर संशय व्यक्त केला जातोय. दुर्घटनेवेळी ट्रेन उभा नव्हती तर डब्यांसह पुढे निघाली होती असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. लोको पायलटकडूनही अद्याप काही सांगण्यात आलेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.