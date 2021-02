'इंधनदरातील वाढ हा तर थंडीचा परिणाम'; पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचं अजब विधान

वाराणसी : गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींनी भारतामध्ये उच्चांक गाठला आहे. आजवरच्या इतिहासातील ही ऐतिहासिक अशी सर्वोच्च वाढ आहे. दिवसेंदिवस वाढत्या किंमतींमुळे सामान्य नागरिक हैराण झाले असून इंधनाच्या किंमती कमी होण्याचे काही चिन्हे दिसत नाहीयेत. याबाबत केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले जात असून त्याबाबतची समाधानकारक अशी उत्तरे मिळत नाहीयेत. या दरम्यानच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचं एक वक्तव्य सध्या चर्चेस पात्र ठरलं आहे. देशभरातील वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचं एक विचित्र असं वक्तव्य समोर आलं आहे. दोन दिवसाच्या वाराणसी दौऱ्यावर असणाऱ्या धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटलंय की, थंडीमुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती वाढल्या आहेत. जसजशी थंडी कमी होईल, तसतशा या किंमती कमी होत जातील.

जागतिक बाजारात वाढलेल्या इंधनाच्या किंमतीचा परिणाम ग्राहकांवर झाला आहे. हिवाळ्यात पेट्रोलची मागणी वाढते, त्यामुळे किंमती वाढतात. हिवाळा गेला की किंमती घसरतील. हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रकरण आहे. हिवाळ्यात वाढलेल्या मागणीमुळे किंमती देखील वाढल्या आहेत. हिवाळ्यानंतर या किंमती कमी होतील, असं वक्तव्य पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केलं आहे.

Increase in petroleum price in international market has affected consumers too. Prices will come down a little as winter goes away. It's an international matter, price is high due to increase in demand, it happens in winter. Price will come down: Union Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/hYPqHt7b1S

— ANI (@ANI) February 26, 2021