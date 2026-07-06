UP Rojgar Mela 2026: परीक्षा आणि फी शिवाय नोकरीची मोठी संधी! नामांकित कंपन्यांमध्ये थेट इंटरव्यूद्वारे होणार निवड

उत्तर प्रदेशातील नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारच्या सेवायोजन विभागामार्फत 'रोजगार संगम' उपक्रमांतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये यूपी रोजगार मेळावा २०२६ आयोजित केला जात आहे. या मेळाव्यांमध्ये अनेक नामांकित खासगी कंपन्या थेट मुलाखती घेऊन उमेदवारांची निवड करणार आहेत. त्यामुळे नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी ही चांगली संधी ठरणार आहे..Airport Job: १० वी-१२ वी पास तरुणांना विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! २४४२ पदांची बंपर भरती; फ्रेशर्सनाही मिळणार ३५ हजारांपर्यंत सॅलरी.RBI Recruitment: विनापरीक्षा लाखो रुपयांची नोकरी, फ्रेशर्ससाठी सुवर्णसंधी; आरबीआयच्या भरतीसाठी अर्ज कसा करणार?.Pension Scheme: कामगारांसाठी दरमहा 3,000 रुपयांची पेन्शन; काय आहे ही सरकारी योजना? अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या .कोण अर्ज करू शकतो?या रोजगार मेळाव्यात विविध शैक्षणिक पात्रतेच्या उमेदवारांना संधी देण्यात आली आहे.किमान १० वी किंवा १२ वी उत्तीर्ण उमेदवार अर्ज करू शकतात.पदवीधर, पदव्युत्तर, आयटीआय, डिप्लोमा, अभियांत्रिकी आणि एमबीए पदवीधारकांनाही संधी आहे.अग्निवीर योजनेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावे. कमाल वयोमर्यादा संबंधित कंपनीच्या नियमांनुसार असेल..अर्जासाठी कोणतेही शुल्क नाहीया रोजगार मेळाव्यासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आहे. सर्व प्रवर्गातील उमेदवार कोणतेही शुल्क न भरता ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात..प्रमुख रोजगार मेळावेआग्रा: २० जून २०२६ – महिलांसाठी विशेष 'पिंक रोजगार मेळावा', सुमारे १८,७७० पदे.प्रयागराज: १९ जून आणि ७ जुलै २०२६ – सुमारे ३,४७८ पदांसाठी भरती.लखनौ: २३ जून २०२६ – विविध कंपन्यांकडून थेट भरती.भदोही: ७, १४, २१ आणि २८ जुलै २०२६ – ७ जुलै रोजी सुमारे १,५५० पदांसाठी भरती.मुजफ्फरनगर: ९-१०, १३-१४ आणि १६-१७ जुलै २०२६ – प्रत्येक ठिकाणी सुमारे ५०० ते १,००० पदांसाठी भरती.याशिवाय बिजनौर, वाराणसी, शामली, जौनपूर, अयोध्या, झाशी, एटा, फिरोजाबाद, उन्नाव, ललितपूर, मऊ, देवरिया, रामपूर, महोबा, जालौन, शाहजहानपूर, प्रतापगड आणि बुलंदशहर येथेही रोजगार मेळावे होणार आहेत..ऑनलाइन अर्ज कसा कराल?सेवायोजन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.'UP Rojgar Mela 2026 Apply Online' या पर्यायावर क्लिक करा.मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेलद्वारे नोंदणी करा.लॉगिन करून वैयक्तिक व शैक्षणिक माहिती भरा.आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करा.अर्जाची प्रत जतन करून ठेवा..मेळाव्याला जाताना काय सोबत न्यावे?मेळाव्याला जाताना अद्ययावत बायोडाटाच्या ५ ते ६ प्रती सोबत ठेवा. तसेच १० वी, १२ वी आणि इतर शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकाराचे फोटो आणि त्याच्या छायाप्रती सोबत घेऊन जाणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.