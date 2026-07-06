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UP Rojgar Mela 2026: परीक्षा आणि फी शिवाय नोकरीची मोठी संधी! नामांकित कंपन्यांमध्ये थेट इंटरव्यूद्वारे होणार निवड

How to Apply Online for UP Rojgar Mela 2026: मोफत अर्ज, हजारो जागा आणि थेट भरती; यूपी रोजगार मेळावा २०२६ची संपूर्ण माहिती
UP Rojgar Mela 2026 Offers Job Opportunities Across Uttar Pradesh

UP Rojgar Mela 2026 Offers Job Opportunities Across Uttar Pradesh

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारच्या सेवायोजन विभागामार्फत 'रोजगार संगम' उपक्रमांतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये यूपी रोजगार मेळावा २०२६ आयोजित केला जात आहे. या मेळाव्यांमध्ये अनेक नामांकित खासगी कंपन्या थेट मुलाखती घेऊन उमेदवारांची निवड करणार आहेत. त्यामुळे नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी ही चांगली संधी ठरणार आहे.

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