Crime: दोन पत्नींपासून १८ मुलांचा बाप; तरीही तिसरीच्या नादी लागला; पण 'त्या' गोष्टीवरून बिनसलं; प्रेयसीनं व्यक्तीला भयंकरपणे संपवलं

उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड जिल्ह्यातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. गावचा माजी सरपंच आणि १८ मुलांच्या वडिलांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आहे. चार दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या गुलहसन उर्फ मुन्नाचा मृतदेह रविवारी शारदा कालव्यात एका पोत्यात कोंबलेल्या अवस्थेत सापडला. पोलिसांच्या तपासात प्रेम, ब्लॅकमेल आणि षडयंत्राची एक थरारक कहाणी समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत गुलहसन (५०) हे मंधाता पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मिश्रपूर मुस्तर्का गावचे माजी सरपंच होते. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बरीच चर्चा झाली आहे. गुलहसन यांना दोन पत्नी (किस्मतुल निशा आणि अंबिया बानो) असून त्यांना एकूण १८ मुले आहेत. संपूर्ण कुटुंब एकत्र राहत होते. फक्त त्यांची एक मुलगी विवाहित आहे. सतरा मुले वडिलांच्या संरक्षणाखाली वाढली. पण एका प्रेमप्रकरणामुळे आता ती पोरकी झाली आहेत..पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, गुलहसनचे सुमन देवी नावाच्या महिलेसोबत बऱ्याच काळापासून प्रेमसंबंध होते. सुमनचा आरोप आहे की, गुलहसन तिला सतत ब्लॅकमेल करत होता आणि भेटण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकत होता. याला कंटाळून सुमनने त्याला संपवण्याचा एक भयानक कट रचला. १८ मार्च रोजी, सुमनने गुलहसनला भेटण्याच्या बहाण्याने जेटवाडा येथील बागियापूरमध्ये बोलावले. .सुमनचा भाऊ, अतुल गौतम, आणि त्याचा मित्र, अरुण, तिथे आधीच वाट पाहत होते. गुलहसन येताच त्याच्या भावाने सुमनच्या डोळ्यांदेखत लोखंडी सळीने त्याच्या डोक्यात प्रहार करून त्याला ठार मारले. त्याची ओळख लपवण्यासाठी मृतदेह एका पोत्यात कोंबून शारदा उपनदीच्या कालव्यात फेकून देण्यात आला. गुलहसन १८ मार्चपासून बेपत्ता होता. दोन दिवसांनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी तो हरवल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी त्याच्या मोबाईलचा कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) तपासला असता, त्याचे शेवटचे संभाषण सुमनसोबत झाल्याचे निष्पन्न झाले. .ताब्यात घेऊन कसून चौकशी केल्यावर सुमन रडली आणि तिने आपला गुन्हा कबूल केला. मंधाता पोलीस आणि न्यायवैद्यक पथकाने घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले आहेत. पोलिसांनी मुख्य आरोपी सुमन देवीला अटक केली असून, तिचा भाऊ आणि मित्राचा शोध सुरू आहे. या घटनेपासून गावात शोककळा पसरली असून तणावपूर्ण वातावरण आहे. गुलहसन एक मनमिळाऊ व्यक्ती म्हणून ओळखला जात होता. परंतु त्याच्या वैयक्तिक मतभेदांमुळे त्याचा हा दुःखद अंत झाला.