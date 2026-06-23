Vande Bharat Sleeper Train : महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवाशांसाठी दिलासा! मुंबई-बंगळुरूसह ९ मार्गांवर 'वंदे भारत स्लीपर' धावणार

Mumbai Bengaluru Vande Bharat Sleeper : राज्यात आधीच मुंबई-पुणे, मुंबई-सोलापूर, मुंबई-गोवा, नागपूर-बिलासपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर-नागपूरसह विविध मार्गांवर धावणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेसला प्रवाशांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असतानाच, आता महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवाशांसाठी आणखी एक दिलासा दिला आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई-बंगळुरू मार्गावर वंदे भारत स्लिपर लवकरच धावणार आहे..वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या यशानंतर भारतीय रेल्वे आता रात्रीच्या आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी खास डिझाइन करण्यात आलेल्या वंदे भारत स्लीपर गाड्या सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. देशातील प्रमुख महानगरांना जोडण्यासाठी एकूण नऊ नव्या मार्गांचा विचार सुरू असून, या गाड्या भविष्यात राजधानी एक्स्प्रेससारख्या प्रतिष्ठित गाड्यांनाही स्पर्धा देऊ शकतात, असा अंदाज रेल्वे तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे..रात्रीच्या प्रवासासाठी विशेष रचनावंदे भारत स्लीपर ट्रेन दीर्घ अंतराच्या आणि रात्रीच्या प्रवासासाठी तयार करण्यात आली आहे. प्रवाशांना आधुनिक बर्थ, आरामदायी आसने, अत्याधुनिक प्रकाशयोजना, कमी आवाजाचे डबे आणि प्रगत सुरक्षा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विमान प्रवासासारखा आरामदायी आणि जलद अनुभव रेल्वे प्रवाशांना देणे हे भारतीय रेल्वेचे उद्दिष्ट आहे..मुंबई-बंगळुरू मार्गाला प्राथमिक मंजुरीमुंबई-बंगळुरू वंदे भारत स्लीपर मार्गाला प्राथमिक मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित प्रस्तावित मार्गांनाही हिरवा कंदील मिळाल्यास येत्या काही वर्षांत देशातील लांब पल्ल्याचा रेल्वे प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि आरामदायी होण्याची शक्यता आहे..या नऊ मार्गांवर धावू शकते वंदे भारत स्लीपर* नवी दिल्ली – मुंबई* नवी दिल्ली – हावडा* मुंबई – हावडा* नवी दिल्ली – पाटणा* नवी दिल्ली – श्रीनगर* मुंबई – बंगळुरू* मुंबई – हैदराबाद* चेन्नई – मुंबई* चेन्नई – हावडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.