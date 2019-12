‘मला निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फाशी देऊ द्या’, तिनं अमित शाहांना लिहिलं रक्तानं पत्र

दिल्ली ः निर्भयाच्या गुन्हेगारांना लवकरच फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे. त्यांच्या फाशीसाठी तिहार तुरुंग प्रशासनाने तयारीही केली आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंगने निर्भयाच्या गुन्हेगारांना माझ्याकडून फाशी द्यावी अशी मागणी केली आहे. वर्तिका सिंह हिने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना रक्ताने लिहिलेलं पत्र पाठवलं असून, निर्भयाच्या दोषींना एखाद्या महिलेच्या हातून फाशी देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

Lucknow: International shooter Vartika Singh has written a letter in blood to Union Home Minister Amit Shah stating that the four men convicted in Nirbhaya gang-rape case should be executed by a woman. (14.12.19) pic.twitter.com/Urgev019xf

— ANI UP (@ANINewsUP) December 15, 2019