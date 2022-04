संतापजनक! आईने केली नऊ महिन्याच्या बाळाला बेदम मारहाण; Video व्हायरल

By

एक महिला नऊ महिन्याच्या बाळाला निर्दयीपणे मारहाण करताना दाखवणारा एक संतापजनक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. हा व्हिडिओ जम्मू-काश्मीरमधून असल्याचा तपासात समोर आले आहेत. पोलिसांनी संबंधीत महिलेला अटक केली. धक्कादायक म्हणजे अटक करण्यात आलेली महिला ही बाळाची आई आहे. (Video goes viral a woman choking, slapping and beating a baby in jammu kashmir)

व्हायरल व्हिडिओची दखल घेत जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. व्हिडिओमध्ये एक महिला नऊ महिन्याच्या बाळाला मारहाण करताना दिसत आहे. हि महिला जम्मू विभागातील सांबा जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. पोलिसांनी तिला अटक करून संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केलाय. पोलिसांनी बाळाला ताब्यात घेतले असून बाळ सुखरूप असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.