Tamil Nadu Election Results 2026 : थलपती विजय यांचा धमाका! 'TVK' ची 100 जागांवर आघाडी; तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठा उलटफेर

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 : तमिळ चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता आणि 'थलपती' म्हणून ओळखले जाणारे विजय (Vijay) यांनी राजकारणात दमदार एंट्री करत आता राजकीय क्षेत्रातही आपली ताकद दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या 'तमिळगा वेट्री कळगम' (TVK) पक्षाने तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडवून आणली आहे..चित्रपटातून सुपरस्टार ते राजकारणात पदार्पणविजय यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात Naalaiya Theerpu या चित्रपटातून झाली. सुरुवातीला अपेक्षित यश न मिळाल्यानंतर त्यांनी Ghilli, Thuppakki आणि Mersal यांसारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमधून प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. Master आणि Leo या चित्रपटांनी त्यांच्या स्टारडमला आणखी बळ दिले..Tamil Nadu Assembly Results : 'निकटवर्तीय' बनला 'सर्वात मोठा शत्रू'! स्टॅलिन यांच्या बालेकिल्ल्यात जुन्या शिष्याचेच बंड; कोलाथूरमध्ये मोठा उलटफेर? तामिळनाडूच्या निकालाकडे देशाचे लक्ष.2024 मध्ये पक्ष स्थापन, राजकारणात अधिकृत प्रवेशफेब्रुवारी 2024 मध्ये विजय यांनी चित्रपटसृष्टीतून निवृत्ती जाहीर करत पूर्णवेळ राजकारणात प्रवेश केला. त्यांनी 'तमिळगा वेट्री कळगम' या पक्षाची स्थापना करून सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली..चित्रपटांमधून दिले राजकीय संकेतविजय यांच्या अनेक चित्रपटांमध्ये सामाजिक आणि राजकीय संदेश ठळकपणे दिसून येतो. Thalaivaa या चित्रपटाची "Time to Lead" ही टॅगलाइन विशेष चर्चेत राहिली. याशिवाय Sarkar, Kaththi आणि Master यांसारख्या चित्रपटांतही राजकीय आशय अधोरेखित झाला..तामिळनाडू निवडणुकीत TVK ची जोरदार कामगिरीतामिळनाडू (Tamil Nadu) येथे 23 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या मतदानात तब्बल 85.1% इतकी विक्रमी नोंद झाली. आज जाहीर होत असलेल्या निकालांमध्ये विजय यांच्या TVK पक्षाने 100 जागांवर आघाडी घेतली आहे. तर DMK 46 आणि AIADMK 70 जागांवर आघाडीवर आहेत..चाहत्यांचा 'थलपती' आता राजकारणात 'नेतृत्व' सिद्ध करणार?सुमारे 68 चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या विजय यांचा तमिळनाडूत प्रचंड चाहता वर्ग आहे. 'थलपती' म्हणजे 'कमांडर' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या विजय यांची पडद्यावरील 'मास हिरो' प्रतिमा आता वास्तवातही नेतृत्वाच्या भूमिकेत दिसू लागली आहे. त्यांच्या आगामी राजकीय वाटचालीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.