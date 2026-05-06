Vijay Thalapathy CM Tamil Nadu : विजय थलपतींचा मुख्यमंत्री पदाचा मार्ग मोकळा? शपथविधीची तयारी सुरू; राहुल गाधींना पाठींब्याचे पत्र, काँग्रेसनेही 'विजय'सोबत मिळवला हात

TVK Vijay thalpati Congress support : तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असून 'टीव्हीके'चे प्रमुख विजय थलपती यांनी सरकार स्थापनेसाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसकडे पाठिंब्याची मागणी केली आहे. याबाबत काँग्रेसचे संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी माहिती दिली. आज (ता. ६) प्रदेश काँग्रेसची बैठक होणार असून, त्यात अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, विजय यांनी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे. 'टीव्हीके' हा सर्वात मोठा पक्ष असल्याने आम्हाला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करावे आणि बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. आवश्यक असल्यास बाह्य पाठिंब्यावर अल्पमतातील सरकार स्थापन करण्याचाही पर्याय खुला असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. राज्यात ७ मे रोजी शपथविधी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..निवडणुकीच्या निकालानुसार २४० सदस्यीय विधानसभेत 'टीव्हीके'ने १०८ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदय घेतला आहे, तर काँग्रेसला ५ जागा मिळाल्या आहेत. बहुमतासाठी विजय यांनी काँग्रेस नेतृत्वाशी संपर्क साधत राहुल गांधी यांना पाठिंब्याची विनंती करणारे पत्र पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..काँग्रेसकडून या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, सरकारमध्ये सहभागी होण्याचाही पर्याय चर्चेत आहे. मात्र, अंतिम निर्णय तमिळनाडू प्रदेश काँग्रेस समितीच्या बैठकीत घेतला जाईल, असे वेणुगोपाल यांनी स्पष्ट केले...."राज्यातील जनादेश हा धर्मनिरपेक्ष सरकारच्या बाजूने आहे. संविधानाच्या तत्वांचे पालन करणारे सरकार स्थापन व्हावे, ही काँग्रेसची भूमिका आहे. तसेच राज्यातील सत्ता भाजप किंवा त्यांच्या सहयोगींकडे जाऊ नये, याबाबत आम्ही ठाम आहोत," असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले..विजय यांनी आपल्या भूमिकेतून माजी नेते पेरुंथलैवर कामराज यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेतल्याचेही नमूद केले आहे. काँग्रेस नेतृत्वाने राज्यातील जनभावनांचा विचार करून विजय यांच्या मागणीवर अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.