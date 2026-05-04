'तुझा नेता हरतोय...' तरुणाने अफवांवर विश्वास ठेवला; थलपती विजयच्या चाहत्याने निकालाआधीच टोकाचा निर्णय घेतला

तामिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आज सोमवार (ता. ४) रोजी जाहीर केले जाणार आहेत. तमिळ सुपरस्टार थलपती विजय तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी लढत आहे. ३६ वर्षांपासून चित्रपटसृष्टीत काम करत असणाऱ्या विजय थलपथी यांचा मोठा चाहतावर्ग असून त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान सभा आणि रोड शोंना नेहमीच मोठी गर्दी दिसून येत होती. .सध्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून यादरम्यान विजय थलपती पिछाडीवर असून तो निवडणूक हरणार, अशा अफवा पसरत होत्या. मात्र या अफवांमुळे तमिळ सुपरस्टार थलपथी विजय यांच्या एका चाहत्याने धक्कादायक कृत्य केल्याचे समोर आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू आहे. निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच त्यांच्या एका चाहत्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. आपल्या नायकाचा पक्ष, टीव्हीके (तमिळनाडू वेटी कळघम), निवडणूक हरेल अशी भीती त्या चाहत्याला वाटत होती. यामुळे चाहत्याने स्वतःचा गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न केला..एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, महेंद्रन (वय २८) असे पीडित चाहत्याचे नाव असून तो तामिळनाडूच्या कृष्णगिरी येथील रहिवासी आहे. आहे. आपला आवडता ऍक्टर तामिळनाडू निवडणूक हरेल अशा अफवांवर महेंद्रनने विश्वास ठेवला. त्यानंतर या अफवा सहन न झाल्यामुळे घराबाहेर उभा असताना त्याने अचानक गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न केला..दरम्यान, या घटनेवेळी परिसरातील रहिवाशांनी त्याला थांबवले आणि तातडीने कृष्णगिरी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात दाखल केले. सध्या महेंद्रनवर उपचार सुरु आहेत..टीव्हीकेचा दणदणीत विजयतामिळनाडूच्या २३४ विधानसभा जागांच्या ट्रेंडनुसार टीव्हीके ११२ जागांवर आघाडीवर आहे, तर अण्णाद्रमुक आघाडी ७५ जागांवर आणि द्रमुक आघाडी ५० जागांवर आघाडीवर आहे. सध्याच्या ट्रेंडनुसार हे स्पष्ट आहे की तामिळनाडूमध्ये सत्तांतर होणार असून विजय थलपती पुढील मुख्यमंत्री होऊ शकतात.