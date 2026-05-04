Tamil Nadu Election Result Update : लाडक्या बहिणींनी विजय थलपतीला तारलं, लग्नात मुलींना मिळणार आता ८ ग्रॅम सोने; थलपतीचा महाराष्ट्र पॅटर्न चर्चेत

TVK Election Result In Tamil Nadu : तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत महिलांना लग्नाच्या वेळी 8 ग्रॅम सोनं देण्याच्या आश्वासनामुळे चर्चेत आलेल्या अभिनेता विजय यांच्या पक्षाने आता मतमोजणीतही जोरदार कामगिरी करत मोठा उलटफेर घडवला आहे. 234 जागांपैकी 200 हून अधिक जागांचे कल समोर आले असून राज्यातील सत्तेचे समीकरण पूर्णपणे बदलताना दिसत आहे. विजय थलपती यांनी महाराष्ट्र पॅटर्न वापरल्याने लाडक्या बहिणींचा आशिर्वाद मिळाल्याची चर्चा आहे..प्राथमिक कलांनुसार एम. के. स्टॅलिन यांच्या द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) पक्षाला मोठा धक्का बसताना दिसत आहे. डीएमके सत्तेबाहेर जात असल्याचे संकेत मिळत असून काँग्रेससोबतचा त्यांचा आघाडी तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे. 200 हून अधिक जागांचे कल जाहीर झाल्यानंतर डीएमके केवळ 54 जागांवर आघाडीवर आहे..दरम्यान, ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (एआयएडीएमके) पक्षानेही चांगली कामगिरी करत डीएमकेला मागे टाकले आहे. एआयएडीएमके सुमारे 67 जागांवर आघाडीवर असून भाजपसोबतच्या युतीमुळे ते दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष बनताना दिसत आहेत.या निवडणुकीतील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे अभिनेता विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाची कामगिरी. नव्याने स्थापन झालेल्या या पक्षाने तब्बल 80 हून अधिक जागांवर आघाडी घेत मोठा राजकीय चमत्कार घडवला आहे. विजय यांच्या पक्षाची राज्यभर जोरदार लाट पाहायला मिळत आहे..Tamil Nadu Election Results 2026 : थलपती विजय यांचा धमाका! 'TVK' ची 100 जागांवर आघाडी; तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठा उलटफेर.सध्याच्या कलांनुसार तमिळनाडूमधील सत्तेचे समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. सरकार स्थापनेसाठी 118 जागांची आवश्यकता असून टीव्हीके आणि एआयएडीएमके एकत्र आल्यास स्पष्ट बहुमत मिळू शकते. त्यामुळे विजय हे राज्यातील 'किंगमेकर' ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.निवडणुकीपूर्वी विजय हे सतत मंदिरांना भेट देत होते आणि जनतेसमोर वेगळी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. प्रचारादरम्यान त्यांनी अनेक घोषणा केल्या होत्या. त्यामध्ये महिलांना लग्नाच्या वेळी 8 ग्रॅम सोनं देण्याचे आश्वासन विशेष चर्चेत होते.