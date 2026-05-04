Vijay Thalapathy TVK Party : विजय थलपथीचा तामिळनाडूच्या राजकारणात 'मास्टर' स्ट्रोक! पहिल्याच निवडणुकीत मोठी आघाडी

Tamil Nadu election results: तामिळनाडुच्या राजकारणात बदलाचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. निवडणुकांच्या निकालाच्या सुरुवातीच्या कलातच टीव्हीके पक्षाची बहुमताकडे वाटचाल होताना दिसत आहेत. अभिनेता विजय थलपथी यांनीही तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत आपले नशीब आजमावण्यासाठी राजकारणाच्या मैदानात उडी घेतली होती. सध्या सुरू असलेल्या मतमोजणीमध्ये, विजय यांचा पक्ष टीव्हीके १०६ जागांवर आघाडीवर आहे. विजय थलपथी यांच्या निवासस्थानाबाहेरही मोठी लगबग आणि हालचाल दिसून येत आहे. .विजय यांच्या घरी फुलांचे गुच्छ येण्यास सुरुवात विजय थलपथी यांच्या घराबाहेरील अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत. या दृश्यांमध्ये, अभिनेत्याच्या निवासस्थानाबाहेर वाहने येऊन थांबताना आणि पार्क होताना दिसत आहेत; तसेच, फुलांचे गुच्छ हातात घेऊन काही व्यक्ती घरामध्ये प्रवेश करतानाही दिसून येत आहेत. आतापर्यंत, मतमोजणीबाबत विजय थलपथी यांनी स्वतः कोणतेही निवेदन किंवा प्रतिक्रिया जारी केलेली नाही. .विजय यांचा पक्ष असलेल्या 'टीव्हीके' ने केलेल्या या कामगिरीमुळे अनेकांना सुखद धक्का बसला आहे. पण काही 'एक्झिट पोल्स'नी टीव्हीकेची कामगिरी दमदार राहील, असा अंदाज यापूर्वीच वर्तवला होता. टीव्हीके ९८ ते १२० जागांवर विजय मिळवेल असा अंदाज केला होता. .तज्ज्ञांच्या मते, राज्यातील मतदारांनी पुन्हा एकदा एखाद्या चित्रपट अभिनेत्याच्या नेतृत्वाखालील राजकीय पक्षावर आपला विश्वास दर्शवला आहे. यापूर्वी, राज्यातील राजकारण दीर्घकाळापर्यंत माजी मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन आणि जयललिता यांच्या प्रभावाखाली राहिले होते. .विजय यांना महिला आणि तरुण या दोन्ही वर्गांकडून मोठा पाठिंबा मिळाला आहे तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की,. ही निवडणूक विजय यांच्या पक्षाची पहिलीच निवडणूक होती. पहिल्याच निवडणुकीत अशी दमदार कामगिरी करणे, ही बहुतांश राजकीय पक्षांसाठी एक दुर्मिळ आणि असाधारण बाब मानली जाते. २९ एप्रिल रोजी जाहीर झालेल्या 'एक्झिट पोल्स'मध्ये, बहुतांश संस्थांनी तामिळनाडूमध्ये 'डीएमके' च्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन होईल, असा अंदाज वर्तवला होता.