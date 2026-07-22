Vijeta Dahiya: कोण आहेत विजेता दहिया? बर्गर खाल्ल्यामुळे 'सीजेपी'चं प्रवक्तेपद गमावलं, व्हिडीओ झाला होता व्हायरल

Cockroach Janta Party: एका व्हायरल व्हिडीओमुळे देशभर चर्चेत आलेले विजेता दहिया यांना कॉकरोच जनता पक्षाचं प्रवक्तेपद गमवावं लागलं आहे. हे दहिया नेमके आहेत तरी कोण, ते टीकेचे धनी कसे ठरले? याबाबत जाणून घेऊयात. दिल्लीत सीजेपीच्या संसद चलो मार्चदरम्यान विजेता दहिया एका बर्गर किंग आउटलेटमध्ये बर्गर खाताना दिसले. एकीकडे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि पोलिसांची कारवाई सुरू असताना हा व्हिडिओ समोर आल्याने सोशल मीडियावर मोठा गदारोळ झाला..या वादापूर्वी विजेता दहिया यांची ओळख एक राजकीय संशोधक, लेखक आणि चित्रपट निर्माते म्हणून होती. ते दीर्घकाळापासून राजकारण आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवर काम करत होते. कंटेंट क्रिएशन आणि सामाजिक मुद्द्यांवरील त्यांची सक्रियता पाहून सीजेपीने जूनमध्ये त्यांची पक्षाच्या तीन अधिकृत प्रवक्त्यांमध्ये नियुक्ती केली होती. त्यांच्यासोबत सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनाही प्रवक्तेपद देण्यात आले होते..बर्गरचा व्हिडिओ इतका मोठा मुद्दा का बनला?व्हायरल व्हिडिओमध्ये विजेता दहिया हे बर्गर खाताना दिसले. त्याच वेळी दिल्लीच्या रस्त्यांवर सीजेपीचे आंदोलन सुरू होते आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून कारवाई केली जात होती. अशा कठीण परिस्थितीत पक्षाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर संघर्ष करत असताना पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते रेस्टॉरंटमध्ये काय करत होते, असा सवाल सोशल मीडियावरून विचारला गेला..दहियांचे स्पष्टीकरण निष्फळवाद चांगलाच वाढल्यानंतर विजेता दहिया यांनी इन्स्टाग्रामवर आपली बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, त्यांना भूक लागली होती म्हणूनच ते जेवायला गेले होते. चांगले अन्न खाल्ल्याने मनाला आणि मेंदूला बरे वाटते, अशी सबब त्यांनी जोडली. मात्र, त्यांचे हे स्पष्टीकरण लोकांना पटले नाही आणि सोशल मीडियावरील त्यांची कोंडी अधिकच वाढली..पक्षाने केली हकालपट्टीहा वाद सतत वाढत असल्याचे पाहून सीजेपीने विजेता दहिया यांना प्रवक्तेपदावरून हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला. त्यांचे हे वर्तन आंदोलनाच्या मूळ भावनेच्या आणि संघटनेच्या मूल्यांच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. या निर्णयासोबतच त्यांना पक्षाच्या सर्व अधिकृत जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.