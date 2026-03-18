Viral Indian Wedding Funny Moment : या नवरदेवानं तर हद्दच केली! लग्नात 'चमकायच्या' नादात अंगालाच गुंडाळली लाईटिंग; व्हिडिओ पाहून पोट धरून हसाल

Unique Wedding Style : भारतीय लग्नसोहळे त्यांच्या रंगतदार वातावरण, थाटामाट आणि अनोख्या शैलीसाठी ओळखले जातात. प्रत्येकजण आपले लग्न खास आणि आयुष्यभर लक्षात राहील असे करण्याचा प्रयत्न करतो. विशेषतः नवरदेवाचा पेहराव आणि त्याची एन्ट्री नेहमीच पाहुण्यांचे लक्ष वेधून घेतात..काही नवरदेव शाही थाटात भव्य एन्ट्री करतात, तर काही जण नवीन ट्रेंड्सचा अवलंब करून वेगळेपणा दाखवतात. मात्र, सध्या एका नवरदेवाने आपल्या आगळ्या-वेगळ्या स्टाईलमुळे सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले असून, या नवरदेवाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..या व्हिडिओमध्ये नवरदेव नवरीच्या घरी वरात घेऊन पोहोचताना दिसतो. बँड-बाजाच्या तालावर मागे वरातीतील लोक नाचत असताना, सगळ्यांचे लक्ष मात्र नवरदेवाच्या अनोख्या लूककडे वेधले जाते. कारण, या नवरदेवाने चक्क डोक्यापासून पायापर्यंत लाईट्सची तोरणं अंगावर परिधान केली आहेत..दिवाळीत घरांवर लावतात तशा लाईट्समुळे तो पूर्णपणे उजळून निघालेला दिसतो. रात्रीच्या अंधारातही त्याचा हा लूक विशेष उठून दिसत असून, उपस्थितांनाही हा प्रकार पाहून आश्चर्याचा धक्का बसल्याचे दिसते..हा व्हिडिओ @hemlatajk या एक्स (X) अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला असून, आतापर्यंत त्याला १ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत..यावर नेटकऱ्यांकडून विविध मजेशीर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी "लग्नात चमकायचं हे अक्षरशः मनावर घेतलंय," अशी प्रतिक्रिया दिली आहे, तर काहींनी "हा नवरदेव वीज विभागात काम करतो का?" असा सवाल उपस्थित केला आहे. एकंदरीत, आपल्या वेगळ्या आणि भन्नाट स्टाईलमुळे हा नवरदेव सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे..यापूर्वीही अनेक नवरदेवांची हटके स्टाईल चर्चेतयापूर्वीही अनेक नवरदेव त्यांच्या हटके स्टाईलमुळे सोशल मीडियावर चर्चेत आलेले आहेत. अनोखी एन्ट्री, वेगळे पोशाख किंवा भन्नाट कल्पनांमुळे असे व्हिडिओ वारंवार व्हायरल होत असतात. मात्र ,यावेळी दिव्यांनी सजवलेली शेरवानी परिधान करून नवरदेवाने केलेली एन्ट्री विशेष ठरली आहे. अंगावर लाईटिंग लावून केलेल्या या हटके अंदाजामुळे सोशल मीडियावर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. एकंदरीत, आपल्या वेगळ्या कल्पकतेमुळे या नवरदेवाने केवळ लग्न अविस्मरणीय केले नाही, तर तो सोशल मीडियावरही चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.