Crime: प्रेयसीला संपवलं; शरीराचे ५ तुकडे केले; आरोपी नौदल कर्मचारी रवींद्र आहे तरी कोण? घटनेमागचं भयंकर कारण समोर...

आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणममधून एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. एका विवाहित भारतीय नौदल जवानाने आपल्या प्रेयसीची हत्या केली. पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याने तिच्या शरीराचे पाच तुकडे केले. त्यापैकी तीन फ्रिजमध्ये लपवले आणि उरलेले दोन जाळून टाकले. पोलिसांनी आरोपी नौदल जवानाला अटक केली असून त्याची चौकशी सुरू आहे. आता याबाबत धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी नौदल कर्मचाऱ्याने ऑनलाइन चाकू मागवून आपल्या माजी प्रेयसीच्या शरीराचे तुकडे केले. त्यानंतर त्याने ते अवयव एका रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवले. मग गेल्या रविवारी त्याने अडविवरमजवळील एका मोकळ्या जागेत तिचे शीर आणि हात जाळले. आरोपीची ओळख रवींद्र (३०) असून तो आयएनएस देगा येथे तैनात आहे. मृत व्यक्तीची ओळख मोनिका (३१) अशी पटली असून, ती विशाखापट्टणमच्या तातिचेतला पालेम भागातील रहिवासी होती. .रवींद्र २०२१ पासून तिच्या संपर्कात होता. त्या दोघांची ओळख एका डेटिंग ॲपद्वारे झाली होती. पोलिसांनी सांगितले की, कालांतराने त्यांचे नाते अधिक घट्ट झाले आणि ते विशाखापट्टणममधील उद्याने व चित्रपटगृहे यांसारख्या विविध ठिकाणी वारंवार भेटत असत. त्यानंतर, २०२४ मध्ये रवींद्रने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले. पोलीस अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने सांगितले की मोनिकाने त्यांच्या संबंधांबद्दल त्याच्या पत्नीला सांगण्याची धमकी दिली होती. .इतकेच नाही तर, मोनिकाने त्याच्याकडून ३.५ लाख रुपयेही घेतले होते. यामुळे त्या दोघांमध्ये वारंवार भांडणे होऊ लागली, ज्यानंतर त्याने कट रचून मोनिकाची हत्या केली. पोलिसांनी आरोपी रवींद्रला अटक केली असून त्याची चौकशी करत आहेत. अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, घटनेच्या दिवशी रवींद्रने मोनिकाला विशाखापट्टणमच्या गाजुवाका भागातील त्याच्या फ्लॅटमध्ये बोलावले होते. जिथे त्यांच्यात जोरदार वाद झाला. त्यानंतर रवींद्रने मोनिकाचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर त्याने ऑनलाइन चाकू विकत घेऊन मृतदेहाचे तुकडे केले. .त्याने डोके, हात आणि पाय सिम्हाचलम परिसरात नेऊन जाळले. तर शरीराचे इतर तुकडे फ्रीझरमध्ये लपवून ठेवले. हे प्रकरण १८ मे २०२२ रोजी झालेल्या श्रद्धा वाळकरच्या निर्घृण हत्येची आठवण करून देते. श्रद्धा वाळकरचा तिच्या लिव्ह-इन पार्टनर आफताबने दिल्लीतील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये गळा दाबून खून केला होता. असा आरोप आहे की, त्याने तिच्या शरीराचे तुकडे केले, ते कापलेले भाग एका रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवले आणि पकडले जाऊ नये म्हणून अनेक दिवसांपर्यंत राजधानीतील विविध ठिकाणी फेकून दिले.