IMD Alert : जून-जुलैमध्येही उष्णतेची लाट कायम राहणार; माॅन्सून श्रीलंकेवरच रेंगाळला, 7 दिवसांत केरळमध्ये पोहोचण्याची शक्यता, आयएमडीचा नवा अंदाज काय?

Monsoon Delay India : देशभरातील नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या मान्सूनच्या आगमनाला यंदा विलंब होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) शुक्रवारी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रीलंकेजवळ निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मान्सूनची प्रगती मंदावली असून तो गेल्या पाच दिवसांपासून केरळ किनारपट्टीपासून अवघ्या ३० ते ३५ किलोमीटर अंतरावरच थांबून आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांतही त्याच्या पुढे सरकण्याची शक्यता कमी असल्याचे हवामान विभागाने सांगितले..सामान्यतः मान्सून १ जून रोजी केरळमध्ये दाखल होतो. यंदा तो २६ मेपर्यंत केरळमध्ये पोहोचेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र, बदललेल्या हवामान परिस्थितीमुळे आता मान्सूनला केरळ गाठण्यासाठी आणखी सुमारे सात दिवस लागू शकतात. त्यामुळे सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा तो जवळपास दहा दिवस उशिराने देशात प्रवेश करेल..जून-जुलैमध्येही उष्णतेची लाट कायम राहण्याचा अंदाजहवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये जून आणि जुलै महिन्यांतही उष्णतेची लाट कायम राहू शकते. या काळात साधारणपणे ३० ते ३५ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले जाते. मात्र, यंदा तापमान सरासरीपेक्षा सुमारे तीन अंशांनी अधिक राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..यंदा सरासरीपेक्षा १० टक्के कमी पावसाचा अंदाजहवामान विभागाच्या नव्या अंदाजानुसार, यंदा देशात सरासरी ७८ सेंटीमीटर पर्जन्यमान होण्याची शक्यता आहे. हे प्रमाण दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा सुमारे १० टक्के कमी आहे. यापूर्वी एप्रिलमध्ये ८० सेंटीमीटर पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. १९७१ ते २०२० या कालावधीतील आकडेवारीनुसार देशाचे सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ८७ सेंटीमीटर आहे..मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये कमी पावसाची शक्यताजून महिन्यात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र, राजस्थान आणि गुजरातच्या काही भागांमध्ये सरासरीइतका पाऊस होण्याची शक्यता आहे..मान्सूनच्या 'कोअर झोन'वर परिणाम; शेतीसमोर आव्हानदेशातील मान्सूनच्या 'कोअर झोन'मध्ये यंदा पर्जन्यमान कमी राहण्याची शक्यता आहे. या भागातील शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असल्याने त्याचा थेट परिणाम कृषी उत्पादनावर होऊ शकतो. या कोअर झोनमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, विदर्भ, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा तसेच उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील काही भागांचा समावेश होतो. या प्रदेशांमध्ये कमी पाऊस झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक फटक्याला सामोरे जावे लागू शकते..सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होऊ शकतो?देशातील एकूण वार्षिक पर्जन्यमानापैकी सुमारे ७५ टक्के पाऊस मान्सून काळात पडतो. हा पाऊस शेती, पिण्याचे पाणी, सिंचन आणि वीज निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. देशातील सुमारे ६४ टक्के लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र, देशातील केवळ ५५ टक्के लागवडीखालील क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. त्यामुळे पावसातील कमतरतेचा फटका खरीप हंगामातील पेरण्या, उत्पादन आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो..कृषी उत्पादन घटल्यास भाजीपाला, कडधान्ये आणि इतर अन्नधान्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील उत्पन्न कमी झाल्यास ग्राहक खर्चावरही परिणाम होईल. याचा फटका ट्रॅक्टर, दुचाकी यांसारख्या वाहनांच्या विक्रीलाही बसू शकतो. पावसाअभावी धरणे आणि जलाशयांतील पाणीसाठा कमी राहू शकतो. तसेच उष्णतेची तीव्रता वाढल्याने वीजेची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे..गेल्या वर्षी मान्सून आठ दिवस आधी दाखल झाला होतागेल्या वर्षी मान्सून २४ मे रोजी केरळमध्ये दाखल झाला होता, म्हणजे तो नियोजित वेळेपेक्षा आठ दिवस आधी पोहोचला होता. साधारणपणे मान्सून जूनच्या मध्यापर्यंत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये पोहोचतो. मुंबईत तो ११ जूनच्या आसपास दाखल होतो, तर ८ जुलैपर्यंत संपूर्ण देश व्यापतो. मान्सूनची माघार साधारणपणे १७ सप्टेंबरपासून वायव्य भारतातून सुरू होते आणि १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होते..'एल निनो'चा प्रभाव ठरणार निर्णायकहवामान विभागाच्या मते, यंदा मान्सून कमकुवत राहण्यामागे 'एल निनो' हे प्रमुख कारण आहे. गेल्या १५० वर्षांच्या नोंदींनुसार, १९१८ मध्ये मान्सून सर्वात लवकर म्हणजे ११ मे रोजी केरळमध्ये दाखल झाला होता, तर १९७२ मध्ये तो सर्वात उशिरा १८ जून रोजी पोहोचला होता..यंदा जून महिन्यात एल निनोचा प्रभाव अधिक जाणवू शकतो. जुलै आणि ऑगस्टमध्येही त्याची तीव्रता कमकुवत ते मध्यम स्वरूपात कायम राहण्याचा अंदाज आहे. एल निनोमुळे समुद्राच्या पाण्याचे तापमान असामान्यरीत्या वाढते. त्यामुळे वाऱ्यांच्या प्रवाहात बदल होऊन जागतिक पर्जन्यमानाचे चक्र विस्कळीत होते. परिणामी काही भागांत दुष्काळ तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पुराची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते..थोडक्यात, एल निनो सक्रिय झाल्यास पॅसिफिक महासागरातून भारताकडे येणाऱ्या मान्सून वाऱ्यांवर परिणाम होतो आणि त्यामुळे पावसाचे प्रमाण घटण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे यंदाच्या मान्सूनकडे शेतकरी, उद्योग क्षेत्र आणि सामान्य नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.