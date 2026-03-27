West Asia crisis : महागाई वाढणार! आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीच्या दरात मोठी वाढ, युद्धाच्या झळा सर्वसामान्यांना बसणार, जहाज वाहतुकीचा खर्च वाढला

Cargo Transport Cost Increase : पश्चिम आशियातील संकटामुळे माल वाहतुकीच्या दरात मोठी वाढ झाली असून 'एलपीजी'च्या टंचाईमुळे पूर्व भारतातून होणाऱ्या निर्यातीस फटका बसला आहे. युरोपला जाणाऱ्या मालवाहतूक खर्चात ६० ते ८० टक्क्यांनी वाढ झाली. काही निर्यातदारांची निर्यात ५० टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे सांगण्यात आले..कोलकता बंदरात शेकडो कंटेनर अडकून पडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आफ्रिकी मार्गावरून जहाजे वळवावी लागल्याने वाहतूक शुल्कात ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. युद्धामुळे लावण्यात आलेल्या अतिरिक्त अधिभारामुळे युरोप आणि अमेरिकेला जाणाऱ्या मालाचा एकूण खर्च ७० ते ८० टक्क्यांनी वाढला आहे. निर्यातदारांनी कंटेनरच्या तुटवड्याबाबतही तक्रार केली आहे. जहाज कंपन्या निर्यातदारांना माल वाहतुकीचा तपशील देण्यास नकार देत असून, नवीन कंटेनर स्वीकारले जात नसल्याचे 'कोलकता कस्टम हाउस एजंट असोसिएशन'चे (सीसीएचएए) अध्यक्ष मन्नू चौधरी यांनी सांगितले..उत्पादन प्रक्रियेत अडचणीकोलकता बंदरात माल भरण्यासाठी आलेले सुमारे ६०० कंटेनर शेवटच्या क्षणी रद्द झाल्यामुळे परत पाठविण्यात आले आहेत. इंजिनिअरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे (ईईपीसी) माजी अध्यक्ष राकेश शहा यांनी परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, ''मार्च महिना निर्यातीसाठी महत्त्वाचा असतो, मात्र या संकटामुळे तो सर्वांत वाईट महिना ठरणार आहे..Strait of Hormuz: भारताचं टेन्शनच जाणार! इराणकडून भारतीय जहाजांना मिळणार सुरक्षित मार्ग; राजदूतांनी दिले स्पष्ट संकेत.हवाई वाहतूकही महागलीया संकटाचा सर्वाधिक फटका मासळी, कोळंबी यासारख्या नाशवंत वस्तूंसह अभियांत्रिकी वस्तू, कापड आणि औषधे यांच्या निर्यातीस बसला आहे. औषधांची वाहतूक प्रामुख याने विमानाने होत असली, तरी अनेक विमानांच्या फेऱ्या रद्द झाल्या असून हवाई वाहतुकीचे दर वाढले आहेत. सरकारने निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी ४९७ कोटी रुपयांची 'रिलीफ' योजना मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत निर्यातदारांना मालवाहतूक आणि विमा अधिभारात ५० टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळेल.