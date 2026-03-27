देश

West Asia crisis : महागाई वाढणार! आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीच्या दरात मोठी वाढ, युद्धाच्या झळा सर्वसामान्यांना बसणार, जहाज वाहतुकीचा खर्च वाढला

Global trade impact : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा जागतिक व्यापारावर परिणाम दिसू लागला आहे. मालवाहतूक आणि जहाज वाहतुकीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Cargo Transport Cost Increase : पश्चिम आशियातील संकटामुळे माल वाहतुकीच्या दरात मोठी वाढ झाली असून ‘एलपीजी’च्या टंचाईमुळे पूर्व भारतातून होणाऱ्या निर्यातीस फटका बसला आहे. युरोपला जाणाऱ्या मालवाहतूक खर्चात ६० ते ८० टक्क्यांनी वाढ झाली. काही निर्यातदारांची निर्यात ५० टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे सांगण्यात आले.

Loading content, please wait...
India
global news
West Asia
Asia
Cruise ship raid case
Global Hunger Crisis

