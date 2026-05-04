TMC च्या गाजावाज्याच्या पलीकडे 'मूक क्रांती'ची जादू! बंगालच्या राजकारणात RSS च्या ‘नि:शब्द रणनीती’ने कसा इतिहास घडवला?

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे की, राजकारण केवळ मोठ्या व्यासपीठांवर, भव्य सभांनी आणि मोठ्या घोषणांनी ठरत नाही. अनेकदा खरी लढाई अशा स्तरांवर लढली जाते जिथे कॅमेरे पोहोचत नाहीत आणि बातम्यांमध्ये मथळे येत नाहीत. या निवडणुकीत अशाच एका मूक रणनीतीवर चर्चा होत आहे, ज्याचा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडला जात आहे..एकीकडे ममता बॅनर्जी आणि त्यांचा पक्ष, तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), आक्रमक प्रचारावर लक्ष केंद्रित करत होते. तर दुसरीकडे आरएसएसचे कार्यकर्ते तुलनेने शांत राहिले. तळागाळातील आपली पकड मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत होते. सूत्रांनुसार, यावेळची रणनीती 'निशब्द विप्लव' किंवा 'शांत क्रांती' ही होती. म्हणजेच फारशी प्रसिद्धी न देता मतदारांपर्यंत पोहोचणे. असे वृत्त आहे की, या मोहिमेचा भर मोठ्या कार्यक्रमांऐवजी छोट्या संवादांवर होता..West Bengal Results 2026 : ''मी आधीच सांगितलं होतं की....''; निवडणूक निकालाबाबत ममता बॅनर्जींची पहिली प्रतिक्रिया समोर.गावे, शहरे आणि शहरी प्रभागांना भेटी देऊन मतदारांशी थेट संपर्क साधण्यात आला. बंगालची ओळख, विकास आणि सांस्कृतिक ओळख यांसारख्या मुद्द्यांवर आधारित एक जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान महिला, युवक, विचारवंत, शेतकरी, मजूर आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समुदायांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध पद्धतींचा वापर करण्यात आला. संपूर्ण प्रचार मोहिमेदरम्यान लाखो छोट्या बैठका आणि संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. .हे उपक्रम जरी व्यापक प्रसारमाध्यमांच्या चर्चेचा भाग नसले तरी, त्यांचा स्थानिक पातळीवर दृश्य परिणाम दिसून आला. मतदारांमध्ये हळूहळू एक पर्यायी राजकीय दृष्टिकोन रुजवण्याचा हा एक प्रयत्न होता. संघाची संघटनात्मक क्षमता हा या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. बूथ स्तरावर काटेकोर नियोजन करण्यात आले होते. अनेक भागांमध्ये, बूथची 'अ', 'ब', 'क' आणि 'ड' अशा वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आणि त्यानुसार रणनीती विकसित करण्यात आली. .कार्यकर्ते स्थानिक परिस्थितीनुसार प्रभावीपणे काम करू शकतील याची खात्री करण्यासाठी त्यांना आगाऊ प्रशिक्षण देण्यात आले होते. अशा प्रकारे, निवडणूक प्रक्रिया एका प्रकारच्या सूक्ष्म-व्यवस्थापनाद्वारे पार पाडण्यात आली. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या शांत पण सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा प्रभाव टीएमसीचे बालेकिल्ले मानल्या जाणाऱ्या भागांमध्येही पडला आहे. या बदलाची गती मंद आणि कमी दृश्यमान असली तरी, निकालानंतर त्याचा प्रभाव अधिक स्पष्ट झाला. .West Bengal Election Results : पश्चिम बंगालमध्ये ममतांचा गेम कसा पलटला? भाजपच्या ५ डावांनी बदललं संपूर्ण राजकारण!.अशा धोरणाचा परिणाम लगेच दिसून येत नाही, तर तो मतदारांच्या भावनांमधील बदलाच्या रूपात कालांतराने प्रकट होतो. निवडणुकीच्या निकालानंतर, या मूक क्रांतीबद्दलची चर्चा तीव्र झाली आहे. जरी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि विश्लेषकांनी या संपूर्ण घटनेचे आपापले अर्थ लावले असले तरी, हे निश्चित आहे कीपश्चिम बंगाल राजकारणया वेळी केवळ व्यासपीठांवरील चर्चाच नव्हे, तर तळागाळातील शांत प्रयत्नांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली. एकंदरीत, बंगालच्या निवडणुकांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की लोकशाहीतील विजय केवळ दृश्य गलबल्यातूनच नव्हे, तर अदृश्य शांततेतूनही लिहिला जातो.