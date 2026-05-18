West Bengal Women Scheme : महिलांना दरमहा मिळणार 3,000 अन् मोफत बस प्रवास; 1 जूनपासून लागू होणार 'ही' नवी योजना, 'लक्ष्मी भांडार'च्या लाभार्थ्यांचे काय होणार?

West Bengal Government Approves Annapurna Scheme : पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या भाजप सरकारने कामकाजाला वेग दिला असून, मंत्रिमंडळाच्या दुसऱ्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामधील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे राज्यातील महिलांसाठी ‘अन्नपूर्णा योजना’ लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा ३,००० रुपये आर्थिक मदत दिली जाणार आहे..सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १ जूनपासून महिलांच्या खात्यात थेट ३,००० रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच महिलांना सरकारी बससेवेत मोफत प्रवासाची सुविधाही देण्यात आली आहे..बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत राज्यमंत्री अग्निमित्र पॉल यांनी सांगितले की, सीएए (CAA) अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज केलेल्या आणि मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी न्यायाधिकरणाकडे गेलेल्या महिलांनाही ‘अन्नपूर्णा’ योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे..Mahad Chavdartale : 'कागदावर नको, प्रत्यक्ष काम दाखवा'; महाडच्या चवदार तळ्याची पाहणी करत आनंदराज आंबेडकरांचा प्रशासनाला इशारा.१ जूनपासून महिलांना मोफत बस प्रवासअग्निमित्र पॉल म्हणाले, “मंत्रिमंडळाने ‘अन्नपूर्णा’ योजनेला मंजुरी दिली असून, १ जूनपासून महिलांना दरमहा ३,००० रुपये दिले जातील. त्याचबरोबर सरकारी बसमधून महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा देखील सुरू करण्यात येणार आहे.”.याशिवाय, राज्य सरकारी कर्मचारी, वैधानिक नागरी संस्था, शिक्षण मंडळे आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे..लवकरच सुरू होणार ऑनलाइन पोर्टलपॉल यांनी पुढे सांगितले की, धार्मिक प्रवर्गाच्या आधारावर विविध गटांना दिली जाणारी सरकारी मदत जूनपासून बंद करण्यात येणार आहे. तसेच, कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील विद्यमान ओबीसी यादी रद्द करण्यात आली असून, आरक्षणासाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी नवीन छाननी समिती स्थापन केली जाणार आहे..Solapur Jangam Samaj : जनगणनेत 'हिंदू' म्हणूनच नोंद करणार; जंगम समाजाचा निर्धार, शिवाचार्यांविरोधी वक्तव्याचा एकमुखाने निषेध.यापूर्वी ‘लक्ष्मी भांडार’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना नव्या ‘अन्नपूर्णा’ योजनेचा लाभ आपोआप मिळणार आहे. मात्र, ज्या महिलांनी अद्याप कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, त्यांच्यासाठी लवकरच स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात येणार असून, त्याद्वारे अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.