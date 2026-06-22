Government Employee: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात थेट २० टक्के वाढ; पश्चिम बंगाल सरकारचा मोठा निर्णय

8th Pay commission: पश्चिम बंगाल सरकारने त्यांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सोमवार, दि. २२ जून रोजी सादर झालेल्या अर्थकल्पात महागाई भत्ता २० टक्के इतका वाढवण्याची घोषणा केली आहे. शुभेंदु अधिकारी सरकारच्या या पहिल्याच बजेटमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. .पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री स्वपन दासगुप्ता यांनी विधानसभेत हे बजेट सादर करताना ही घोषणा केली. या धडाकेबाज वाढीनंतर आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता ३८ टक्के होणार असून, हा नवीन डीए १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू केला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. शुभेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते..Uttarakhand Travel: फिरायला येता हिमालयात? मग ही जबाबदारीही घ्या! धामी सरकारने सुरू केली अनोखी 'गार्डियन्स ऑफ द व्हॅली' मोहीम.विद्यार्थीनींसाठी मोठा निर्णयकर्मचाऱ्यांशिवाय सरकारने राज्यातील विद्यार्थीनींसाठीही एक मोठी आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. राज्य सरकार आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणासाठी आणि आर्थिक मदतीसाठी तब्बल ५०,००० रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले आहे..Somnath Jyotirling Darshan: भोरवाडी-अवसरी खुर्द येथे मूळ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शनासाठी दहा हजारांहून अधिक भाविकांची गर्दी.नोकरभरतीबाबत मेगा प्लॅनतरुण वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार वाढवण्यासाठी शुभेंदु सरकारने नोकरभरतीचा मोठा धडाका लावला आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की, राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांवर तब्बल १ लाख उमेदवारांची मेगा भरती केली जाणार आहे.सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांचा टक्का वाढवण्यासाठी आणि त्यांना समान संधी देण्यासाठी सरकारने सर्व रिक्त पदांपैकी ३३ टक्के जागा महिला उमेदवार उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि पोलीस दलाला बळकट करण्यासाठी राज्य पोलीस विभागात २०,००० नवीन पोलिसांची भरती केली जाईल, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.