देश

Government Employee: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात थेट २० टक्के वाढ; पश्चिम बंगाल सरकारचा मोठा निर्णय

Historic Budget Decisions: राज्य सरकार आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणासाठी आणि आर्थिक मदतीसाठी तब्बल ५०,००० रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
West Bengal to hire 1 lakh employees

West Bengal to hire 1 lakh employees

esakal

संतोष कानडे
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8th Pay commission: पश्चिम बंगाल सरकारने त्यांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सोमवार, दि. २२ जून रोजी सादर झालेल्या अर्थकल्पात महागाई भत्ता २० टक्के इतका वाढवण्याची घोषणा केली आहे. शुभेंदु अधिकारी सरकारच्या या पहिल्याच बजेटमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.

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