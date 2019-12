StreetDancer : वरुण-श्रद्धाच्या 'स्ट्रीट डान्सर'चा ट्रेलर एकदा पाहाच!

बॉलिवूडमध्ये 'चॉकलेट बॉय' अशी स्वत:ची ओळख निर्माण करणाऱ्या वरूण धवन आणि श्रद्धा कपूर यांच्या बहुप्रतिक्षित 'स्ट्रीट डान्सर' या चित्रपटाचा पहिला ट्रेलर बुधवारी (ता.18) प्रदर्शित झाला.

डान्सवर आधारित असणाऱ्या चित्रपट मालिकेतील हा तिसरा चित्रपट आहे. एबीसीडी आणि एबीसीडी-2 ला मिळालेल्या दमदार यशानंतर या शृंखलेतील तिसरा चित्रपट स्ट्रीट डान्सर लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.

भारत-पाकिस्तान या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर युद्ध रंगलेले आपण अनेकवेळा पाहिले आहे. आताही या दोन देशांमध्ये डान्स फ्लोअरवर कसे युद्ध रंगते? हे या चित्रपटातून पाहायला मिळणार आहे.

ट्रेलर रिलिज झाल्यानंतर सोशल मीडियात नेटकऱ्यांनी सुपरहिट सिनेमा अशा प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत. वरुण धवन आणि श्रद्धा कपूर यांच्यासोबत 'ओ साकी साकी' फेम नोरा फतेही या चित्रपटात डान्सचा तडका लावणार आहे. तसेच प्रभुदेवाही या चित्रपटात पाहुण्या कलाकाराची भूमिका साकारत असल्याने त्याच्याही डान्सची झलक फॅन्सना पाहायला मिळणार आहे.

