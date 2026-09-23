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West Bengal Election : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अटक करा, त्यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या निवडणुका पुन्हा घ्या; ममता बॅनर्जींची आक्रमक मागणी

Mamata Banerjee vs Election Commission : ममता बॅनर्जी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या अटकेची मागणी करत त्यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या निवडणुका पुन्हा घेण्याची मागणी केली. SIR प्रक्रिया आणि मतदार यादीवरूनही त्यांनी निवडणूक आयोगावर आरोप केले.
Mamata Banerjee demands arrest of Gyanesh Kumar

Mamata Banerjee demands arrest of Gyanesh Kumar

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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कोलकाता : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात झालेल्या निवडणुका आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (SIR) प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी (२३ सप्टेंबर) ज्ञानेश कुमार यांना अटक करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच, त्यांच्या देखरेखीखाली ज्या ठिकाणी निवडणुका झाल्या, त्या ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.

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