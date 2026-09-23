West Bengal Election : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अटक करा, त्यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या निवडणुका पुन्हा घ्या; ममता बॅनर्जींची आक्रमक मागणी

कोलकाता : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात झालेल्या निवडणुका आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (SIR) प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी (२३ सप्टेंबर) ज्ञानेश कुमार यांना अटक करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच, त्यांच्या देखरेखीखाली ज्या ठिकाणी निवडणुका झाल्या, त्या ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली..ममता बॅनर्जी यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. २०२६ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यापूर्वीच्या SIR प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, निवडणूक आयोग आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांच्यात संगनमत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..‘जुनी मतदार यादी घेऊन पुन्हा निवडणूक घ्या’पश्चिम बंगालमध्ये SIR पूर्वीच्या मतदार यादीच्या आधारे पुन्हा विधानसभा निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी ममता बॅनर्जी यांनी केली. तसेच, ज्ञानेश कुमार यांच्या देखरेखीखाली निवडणुका आणि मतदार यादीचे पुनरावलोकन झाले आहे, अशा इतर राज्यांमध्येही फेरनिवडणुका घेण्याची मागणी त्यांनी केली..Aditya Thackeray Disha Salian Case : दिशा सालियान प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचे 500 कोटींच्या नोटिशीला 26 पानी उत्तर; सतीश सालियान यांचे सर्व आरोप फेटाळले.‘ज्ञानेश कुमार यांना अटक करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी. त्यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही,’ असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, या संपूर्ण प्रकरणावर विरोधी पक्षांनी घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्गाने आवाज उठवणे आवश्यक आहे..SIR प्रक्रियेवरून वादपश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या SIR प्रक्रियेवरून यापूर्वीपासूनच राजकीय वाद सुरू आहे. अलीकडील वृत्तांनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मतदारांची नावे वगळणे आणि SIR शी संबंधित काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदविल्याचे समोर आले आहे. या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..दरम्यान, निवडणूक आयोगाने दोन्ही निवडणूक आयुक्तांकडून काही ‘ऑपरेशनल प्रश्न’ किंवा सूचना मांडण्यात आल्याचे मान्य केले आहे. मात्र, हे मुद्दे SIR च्या मसुदा टप्प्यातील प्रक्रियेशी संबंधित असून, मतदारांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठीच्या प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. SIR शी संबंधित निर्णय तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीने एकमताने घेण्यात आल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे..बंगाल निवडणुकीत भाजपला २०७ जागा२०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २०७ जागा जिंकल्या, तर TMC ला ८० जागा मिळाल्या. काँग्रेसला दोन आणि इतरांना चार जागा मिळाल्या. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत TMC च्या पराभवाचा संबंध SIR प्रक्रियेशी जोडला आहे..मात्र, मतदार यादीतील बदलांमुळे निकालावर परिणाम झाल्याचा त्यांचा दावा हा राजकीय आरोप आहे. निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रियेबाबत स्वतंत्र भूमिका मांडली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी INDIA आघाडीतील घटक पक्षांनी या मुद्द्यावर आंदोलन सुरू ठेवावे आणि घटनात्मक तसेच कायदेशीर मार्गाने या प्रक्रियेला आव्हान द्यावे, असे आवाहनही केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.