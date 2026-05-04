West Bengal Election Results : पश्चिम बंगालमध्ये ममतांचा गेम कसा पलटला? भाजपच्या ५ डावांनी बदललं संपूर्ण राजकारण!

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या २९४ जागांसाठी मतमोजणी सुरू असताना प्राथमिक कलांनी भाजप १६० जागांवर तर तृणमूल काँग्रेस १७७ जागांवर आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे. भवानीपूर मतदारसंघात ममता बॅनर्जी यांनी सुवेंदू अधिकारी यांना मागे टाकले आहे. यावेळी भाजपने ममता बॅनर्जी यांच्या रणनीतीला प्रभावीपणे प्रतिसाद देत पाच प्रमुख घटकांच्या आधारे बाजी फिरवली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बंगालमध्ये १५ दिवस तळ ठोकून ही रणनीती अमलात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली..‘मासे-भात’ संस्कृतीचा मुद्दानिवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी भाजपवर ‘मासे-भात खाणाऱ्या बंगाली संस्कृती’वर हल्ला करण्याचा आणि शाकाहारी संस्कृती लादण्याचा आरोप केला होता. भाजपने याला बंगालच्या शक्ती परंपरेशी जोडले. येथे माशाला ‘महाप्रसाद’ मानले जाते. अनुराग ठाकूर यांसारख्या नेत्यांनी जाहीरपणे मासे-भात खाऊन हा संदेश दिला की, भाजपचे हिंदुत्व बंगालच्या खाद्यसंस्कृती आणि परंपरांशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. कोणत्याही पक्षाला मत दिले तरी बंगालींचा हा अधिकार कायम राहील, असा विश्वास दिला..‘काबा’ विरुद्ध ‘मा काली’टीएमसी खासदार सायनी घोष यांचा मुस्लिमबहुल भागात ‘मेरे दिल में है काबा...’ हे गाणे गाण्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर भाजपने याला सांस्कृतिक लढाईचे रूप दिले. अमित शाह आणि योगी आदित्यनाथ यांनी ‘काली विरुद्ध काबा’ अशी थेट तुलना केली. टीएमसीचे हृदय काबा-मदिनाकडे असले तरी बंगाल ही माता काली आणि दुर्गेची भूमी आहे, असा प्रचार केला. ‘जय श्री राम’ या घोषणेला ‘जय माँ काली’शी जोडून भाजपने बंगाली अस्मितेशी स्वतःला अधिक घट्ट जोडले..West Bengal Election : मोदी-शहांचे स्वप्न पूर्णत्वाकडे! बंगालमध्ये भाजपने पार केला बहुमताचा आकडा; २ दशकांनंतर सत्तांतर, ममतांना मोठा धक्का.महिलांसाठी आकर्षक आश्वासनेममता बॅनर्जी यांनी ‘लक्ष्मी भंडार’ योजनेंतर्गत महिलांना दिली जाणारी रक्कम एक हजार रुपयांवरून दीड हजार रुपये केली. भाजपने याला दुप्पट करत तीन हजार रुपये मासिक सहाय्य देण्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय, केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयकासाठी विशेष संसद अधिवेशन बोलावून ३३ टक्के आरक्षणाचा संदेश दिला. पंतप्रधान मोदींनी रात्री दोन वाजताही महिलांना मुक्तपणे फिरता यावे, असे वचन दिले. ममता बॅनर्जींच्या ‘रात्री बाहेर पडू नका’ या सल्ल्याला भाजपने यशस्वी प्रत्युत्तर दिले..मतदार यादीचे शुद्धीकरणनिवडणुकीपूर्वी विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेद्वारे सुमारे ९१ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. एकूण मतदार संख्या ११.८ टक्क्यांनी घटून ७.६६ कोटींवरून ६.७५ कोटी झाली. मुर्शिदाबाद, मालदा आणि उत्तर २४ परगणा सारख्या मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांत सर्वाधिक नावे काढली गेली. भाजपने याला ‘अवैध घुसखोर आणि काळी मते’ विरुद्धची ‘शुद्धीकरण मोहीम’ म्हणून सादर केले..१५ वर्षांच्या सत्ताविरोधी लाट आणि सूक्ष्म संघटन१५ वर्षांच्या सत्तेनंतर निर्माण झालेल्या सत्ताविरोधी लाटेचा फायदा घेत भाजपने ‘सिंडिकेट राज’ आणि भ्रष्टाचारावर लक्ष केंद्रित केले. २०२१ च्या पराभवातून धडा घेत पक्षाने सूक्ष्म व्यवस्थापन (मायक्रो-मॅनेजमेंट) राबवले. अमित शाह यांच्या नेतृत्वात सर्व ८०,७१९ मतदान केंद्रांचे विश्लेषण करण्यात आले. ‘पन्ना प्रमुख’ प्रणालीद्वारे प्रत्येक कार्यकर्त्याला ३० ते ६० मतदारांना मतदान केंद्रावर आणण्याचे लक्ष्य दिले. बाहेरचे नेते लादण्याच्या टीकेला उत्तर देत स्थानिक चेहऱ्यांना महत्त्व दिले आणि ‘भाजपचा मुख्यमंत्री बंगालच्या मातीचा सुपुत्र असेल’ अशी घोषणा केली.या पाच घटकांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे भाजपने बंगालच्या राजकीय समीकरणात लक्षणीय बदल घडवला आहे. मतमोजणी संपल्यानंतर अंतिम निकाल स्पष्ट होईल..Assam Election Results : हिमंता सरमांच्या नेतृत्त्वावर पुन्हा विश्वास! आसाममध्ये भाजपची हॅटट्रिक कशी शक्य झाली? काँग्रेसला संधी का गमवावी लागली?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.