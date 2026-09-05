West Bengal : विद्यार्थ्याच्या कपाळावरील टिळा काढल्याप्रकरणी शिक्षकाविरोधात FIR; मुख्यमंत्र्यांचे कडक निर्देश

कोलकाता : दक्षिण कोलकात्यातील एका मिशनरी शाळेत विद्यार्थ्याच्या कपाळावरील चंदनाचा टिळा काढल्याच्या आरोपावरून संबंधित शिक्षिकेविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी शुक्रवारी कोलकात्यात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पश्चिम बंगालमध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडू दिल्या जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..टिळा लावल्यावर विद्यार्थ्याचा कथित छळमुख्यमंत्री अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मिशनरी शाळेतील एका शिक्षकाकडून कपाळावर चंदनाचा टिळा लावणाऱ्या विद्यार्थ्याचा नियमितपणे छळ केला जात असल्याचा आरोप आहे. विद्यार्थ्याला दररोज अपमानित केले जात होते. तसेच कपाळावरील टिळा काढून चेहरा धुण्यास त्याला सांगितले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.या प्रकाराची माहिती विद्यार्थ्याने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सार्वजनिक केली. त्यासंदर्भातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. त्यानंतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू झाली..शिक्षण विभागाकडून चौकशी आणि कारवाईशिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्याने केलेल्या आरोपांची माहिती मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यापर्यंत पोहोचली. त्यानंतर प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. चौकशीनंतर संबंधित शिक्षिकेविरोधात कारवाई करण्यात आली असून, तिला निलंबित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आता तिच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत..West Bengal STF: नेत्यांना ‘हनी ट्रॅप’मध्ये गोवण्याचा कट, ‘जैशे’च्या दहशतवाद्याचा गौप्यस्फोट; जंतरमंतरही घातपाताचा प्रयत्न होता, मुख्यमंत्री होते लक्ष्य?.सरकारी कर्मचाऱ्यालाही निलंबित केलेदरम्यान, पश्चिम बंगालच्या शिक्षण विभागाच्या मुख्यालयात म्हणजेच विकास भवन येथे कार्यरत असलेल्या एका महिला सरकारी कर्मचाऱ्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर शेअर केल्याच्या आरोपावरून या कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले.मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी सांगितले की, संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याने पंतप्रधान मोदींविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. अशा प्रकारचे कृत्य पश्चिम बंगालमध्ये स्वीकारले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला अशा प्रकारे वर्तन करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले..पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांवर सोशल मीडिया पोस्टमिळालेल्या माहितीनुसार, निलंबित करण्यात आलेल्या महिला कर्मचाऱ्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांबाबत सोशल मीडियावर लिहिले होते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री अधिकाऱ्यांनी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवा नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.यापूर्वी मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल यांनीही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनधिकृत संवादावर पूर्ण बंदी घालणारा निर्देश जारी केला होता. या निर्देशानुसार राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तसेच सरकारच्या कृतींवर सरकारी कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिकपणे टीका करण्यास मनाई करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर विकास भवनातील महिला कर्मचाऱ्यावर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई समोर आली आहे..West Bengal Hotel Fire : साखरझोपेत असतानाच मृत्यूने गाठले ! पहाटे हॉटेलला भीषण आग; ७ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.