देश

West Bengal : विद्यार्थ्याच्या कपाळावरील टिळा काढल्याप्रकरणी शिक्षकाविरोधात FIR; मुख्यमंत्र्यांचे कडक निर्देश

West Bengal Student Tilak Row : मिशनरी शाळेत विद्यार्थ्याच्या कपाळावरील चंदनाचा टिळा काढल्याच्या प्रकरणी शिक्षिकेवर निलंबनानंतर एफआयआरची प्रक्रिया, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर राज्यभर चर्चा
West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari addresses the controversy over the alleged removal of a student's chandan tilak at a missionary school

West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari addresses the controversy over the alleged removal of a student's chandan tilak at a missionary school

esakal

Sandip Kapde
Updated on

कोलकाता : दक्षिण कोलकात्यातील एका मिशनरी शाळेत विद्यार्थ्याच्या कपाळावरील चंदनाचा टिळा काढल्याच्या आरोपावरून संबंधित शिक्षिकेविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी शुक्रवारी कोलकात्यात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पश्चिम बंगालमध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडू दिल्या जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
West Bengal Assembly
BJP government West Bengal
police action West Bengal
Marathi News Esakal
www.esakal.com