Suvendu Adhikari CM: ममता युगाचा अंत! सुवेंदू अधिकारींची मुख्यमंत्रीपदाची शपथ; हे ५ दिग्गज मंत्रीही शपथबद्ध

पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण वळण आले आहे. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवत सत्तेची सूत्रे हाती घेतली आहे. शुक्रवारी सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या उपस्थितीत लोकभवन येथे आयोजित भव्य समारोहात त्यांच्यासह पाच मंत्र्यांनीही पद व गोपनीयतेची शपथ ग्रहण केली..या निवडणुकीत भाजपने २९३ पैकी २०७ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. तर ममता बनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाला केवळ ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमच भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये सरकार स्थापन केले असून, सुवेंदू अधिकारी हे राज्याचे नववे मुख्यमंत्री बनले आहेत.शपथग्रहण समारोहाला भव्य स्वरूप प्राप्त झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, विविध केंद्रीय मंत्री आणि सुमारे २० राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी यात उपस्थिती दर्शवली. भाजप कार्यकर्ते आणि समर्थकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली..भाजप विधायक दलाच्या बैठकीनंतर शुक्रवारी संध्याकाळी सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्यपाल आर. एन. रवी यांची भेट घेऊन सरकार स्थापनेचा दावा केला होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत सुवेंदू अधिकारी यांची विधायक दल नेतेपदी एकमताने निवड झाली. त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.नव्या सरकारमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणारे पाच मंत्री खालीलप्रमाणे आहेत:दिलीप घोष - हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष आहेत. ते मेदिनीपुरचे माजी खासदार असून, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी त्यांचा दीर्घकाळ संबंध आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा विस्तार करण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे. सध्या ते खरगपूर सदर मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत.अग्निमित्रा पॉल- या भाजप महिला मोर्चाच्या माजी अध्यक्ष आणि प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत. कोलकातातील प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर म्हणून त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली आहे. आसनसोल दक्षिण मतदारसंघातून विजय मिळवणाऱ्या या नेत्याने पक्षात वेगाने प्रगती केली आहे..अशोक कीर्तनिया - हे भाजप नेते बंगाओन उत्तर (SC) मतदारसंघातून आमदार आहेत. व्यवसायिक पार्श्वभूमी असलेले हे नेते २०२१ पासून विधानसभेत सक्रिय आहेत आणि उत्तर २४ परगणा भागात पक्षासाठी काम करतात.निशिथ प्रमाणिक- हे कूचबिहारचे तरुण नेते आहेत. ते माजी केंद्रीय राज्यमंत्री (गृह आणि युवक कल्याण) राहिले आहेत. माथाभांगा (SC) मतदारसंघातून विजयी झालेल्या या नेत्याने २०१९ मध्ये टीएमसी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. उत्तर बंगालमध्ये ते पक्षाचे प्रमुख चेहरा मानले जातात..खुदीराम टुडू - हे राणीबंद (ST) मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे हे नेते पूर्वी शिक्षक होते. बांकुरा भागात भाजपचे प्रमुख चेहरा असलेल्या टुडू यांचा जनजाती विकासावर विशेष भर आहे.या सर्व नेत्यांनी सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये शपथ घेतली आहे. समारोहात भाजपचे शीर्षस्थानी असलेले भूपेंद्र यादव, सुकांत मजूमदार, शांतनू ठाकूर, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, समिक भट्टाचार्य, लॉकेट चटर्जी, तापस रॉय, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आदी नेते उपस्थित होते.शपथ घेतल्यानंतर सुवेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये 'सोनार बंगला' घडवण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत. विकास, सुरक्षा, रोजगार निर्मिती आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ममता बनर्जी यांच्या सरकारच्या काळातील हिंसा, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक मंदीवर त्यांनी तीव्र टीका केली.