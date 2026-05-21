West Bengal : बंगालमधील मदरशांमध्येही ‘वंदे मातरम’ गाणे बंधनकारक; शुभेंदू अधिकारी यांचा मोठा!

पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने सर्व शाळांनंतर आता मदरशांमध्येही 'वंदे मातरम' गाणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक वातावरणात लक्षणीय बदल होणार आहे..मदरसा शिक्षण संचालनालयाचा आदेशराज्य सरकारच्या मदरसा शिक्षण संचालनालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. यानुसार, पश्चिम बंगालमधील सर्व मदरशांमध्ये सकाळच्या प्रार्थनेदरम्यान 'वंदे मातरम' गाणे आवश्यक झाले आहे. हा आदेश अल्पसंख्याक व्यवहार आणि मदरसा शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व मान्यताप्राप्त, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित मदरशांवर तात्काळ लागू करण्यात आला आहे.केवळ एक आठवड्यापूर्वी सरकारने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 'वंदे मातरम'चे पूर्ण सहा कडवे गाणे अनिवार्य केले होते. आता त्याच धर्तीवर मदरशांनाही हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे शालेय आणि मदरसा शिक्षण व्यवस्थेत एकसमानता आणण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे दिसते..मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचे स्पष्टीकरणया निर्णयाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, पूर्वीच्या सर्व निर्देशांना बाजूला ठेवून शालेय शिक्षण विभागातील सर्व शाळांमध्ये वर्ग सुरू होण्यापूर्वी सकाळच्या प्रार्थनेत 'वंदे मातरम' गाणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा आदेश लगेच लागू झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता मदरशांमध्येही हाच नियम राबवण्यात येत आहे..केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा प्रभावफेब्रुवारी २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने 'वंदे मातरम'ला राष्ट्रगीत 'जन गण मन'च्या समान दर्जा दिला होता. त्याच वेळी सर्व सरकारी आणि शालेय कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीतासोबत 'वंदे मातरम'ची पूर्ण सहा कडवी गाणे अनिवार्य केले होते. बंगाल सरकारचा हा निर्णय केंद्राच्या या आदेशानंतर घेण्यात आला आहे..दक्षिण भारतात वादाची ठिणगी'वंदे मातरम'च्या पूर्ण आवृत्तीवरून सुरू असलेला वाद केवळ पश्चिम बंगालपुरता मर्यादित राहिला नाही. दक्षिण भारतीय राज्यांमध्येही यामुळे खळबळ उडाली आहे. तामिळनाडूच्या नवीन सरकारच्या शपथविधी समारंभात राष्ट्रगीतापूर्वी पूर्ण 'वंदे मातरम' गायले गेले..त्याचप्रमाणे केरळमध्ये यूडीएफ सरकारचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांच्या शपथविधी सोहळ्यातही 'वंदे मातरम'ची सर्व सहा कडवी गायली गेली. यानंतर डाव्या पक्षांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. मात्र, सतीशन सरकारने राजभवनाने ठरवलेल्या नियमांनुसार कार्यक्रम आयोजित केल्याचे सांगून वादापासून दूर राहिले. भाजपने डाव्या पक्षांवर भारतीय संस्कृतीचा द्वेष करत असल्याचा आरोप केला आहे.