SIR इफेक्ट! पश्चिम बंगालमध्ये ९० लाख मतदार वगळले, निवडणूक आयोगाने यादी केली प्रसिद्ध

भारतात निवडणूक आयोगाने देशातील २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत एसआयआर मोहिम राबवली आहे. मतदार याद्यांची स्पेशल इंटेन्स रिव्हीजन म्हणजेच विशेष सखोल फेरतपासणी केली जात आहे. सध्या निवडणूक होत असलेल्या राज्यातही ही मोहीम राबवली गेली. यामुळे अनेक राज्यात मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करण्यात आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर मतदार कमी झाले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये अंतिम मतदार यादी जारी करण्यात आली असून त्यातून तब्बल ९१ लाख मतदार कमी करण्यात आले आहेत. West Bengal elections voter list revision sees removal of many names.निवडणूक आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्याची वेगळी यादी जारी केली आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितलं की, ६० लाखांपेक्षा जास्त मतदारांची चौकशी सुरू होती. त्यापैकी २७ लाखांपेक्षा जास्त मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत. याआधीही संशयितांच्या यादीत त्यांना ठेवलं होतं. मतदार यादीतून नाव हटवलेल्या नावांमध्ये बहुतांश मृतांचा समावेश असल्याचंही निवडणूक आयोगाने सांगितलं..आतापर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने ९० लाख ६६ हजार मतदारांची नावे काढून टाकली आहेत. पहिल्या टप्प्यात ड्राफ्ट लिस्टवेळी ५८ लाख नावं हटवली होती. तर फेब्रुवारी २०२६च्या अंतिम यादीपर्यंत ५ लाख ४६ हजार नावे हटवली. त्यानंतर डेटा आणि तांत्रिक अडचणींमुळे ६० लाख लोकांची चौकशी केली जात होती. यातील ५९.८४ लाख मतांची पडताळणी केली आणि यातील ३२ लाख ६८ हजार जणांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तर अपात्र ठरलेल्या २७ लाख १६ हजार जणांची नावे मतदार यादीतून वगळली आहेत..पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदारांची यादी सोमवारी मध्यरात्रीपासून फ्रीज केली आहे. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली. जर यानंतर कोर्टाने एखाद्या मतदाराचं नाव यादीत समाविष्ट करण्याची मंजुरी दिली तर त्याचं नाव यादीत टाकलं जाईल पण त्यांना मतदान करता येणार नाही. पण पुढच्या मतदानावेळी मत देता येईल.