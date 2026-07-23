Dharmendra Pradhan Daughter : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मुलीने शिक्षण कुठे घेतले? सोशल मीडियावर ट्रोलिंग; इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद केल्याची चर्चा

Naimisha Pradhan Instagram : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची मुलगी नैमिषा प्रधान हिने इन्स्टाग्राम अकाउंट डीअॅक्टिव्हेट केल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर नैमिषा यांना सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला..मीडिया रिपोर्टनुसार, काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी नैमिषा प्रधान यांचे इन्स्टाग्राम अकाउंट शोधून त्यांच्या जुन्या पोस्टवर मोठ्या प्रमाणात टीका करणाऱ्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या. त्यानंतर त्यांचे इन्स्टाग्राम अकाउंट उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले. काही माध्यमांनी विविध स्रोतांच्या आधारे अकाउंट निष्क्रिय झाल्याची पुष्टी केल्याचा दावा केला आहे..नैमिषा प्रधान यांनी २०२३ मध्ये अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स राज्यातील टफ्ट्स विद्यापीठाच्या फ्लेचर स्कूलमधून एलएलएम (LLM) पदवी पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) येथे वरिष्ठ सहयोगी (Senior Associate) म्हणून काम सुरू केले..याच पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर काहींनी प्रश्न उपस्थित केला की, देशाचे शिक्षणमंत्री असलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मुलीने उच्च शिक्षणासाठी परदेशाची निवड का केली? तर दुसरीकडे अनेकांनी या ट्रोलिंगवर आक्षेप घेत, राजकीय मतभेद किंवा सरकारवरील टीका ही लोकप्रतिनिधी आणि धोरणकर्त्यांपुरतीच मर्यादित असावी, त्यांच्या कुटुंबीयांना लक्ष्य करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले..Dharmendra Pradhan Resignation Letter : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे पत्र व्हायरल; सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या पत्रामागील सत्य काय?.दरम्यान, स्पर्धा परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र केली आहे. मात्र, धर्मेंद्र प्रधान यांनी हे आरोप फेटाळून लावत, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे विरोधकांकडून राजकारण केले जात असून संसदेचे कामकाज ठप्प करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.