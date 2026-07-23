देश

Dharmendra Pradhan Daughter : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मुलीने शिक्षण कुठे घेतले? सोशल मीडियावर ट्रोलिंग; इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद केल्याची चर्चा

Naimisha Pradhan : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मुलगी नैमिषा प्रधान यांच्याबाबत सोशल मीडियावर ट्रोलिंग सुरू आहे. त्यांनी शिक्षण कुठे घेतले आणि इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद केल्याच्या चर्चेमागील कारण काय, जाणून घ्या.
Dharmendra Pradhan Daughter

Dharmendra Pradhan Daughter

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Naimisha Pradhan Instagram : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची मुलगी नैमिषा प्रधान हिने इन्स्टाग्राम अकाउंट डीअॅक्टिव्हेट केल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर नैमिषा यांना सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला.

Loading content, please wait...
Odisha
instagram
Jantar Mantar
dharmendra pradhan
instagram post
Odisha latest news
NEET paper viral Instagram
Jantar Mantar protest details
Dharmendra Pradhan motion Congress
Dharmendra Pradhan speech issues