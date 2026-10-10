थांबायचं नाय गड्या...! अभिजीत दीपकेचा नवा Video, CJP आंदोलनाची सूत्र अजिंक्य शिंदेच्या हाती; कोण आहे तो?

सीजेपीचा संस्थापक अभिजीत दीपकेसह सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्लीत आंदोलनावेळी ताब्यात घेण्यात आलंय. आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या दीपकेनांच ताब्यात घेतल्यानं आता पुढे काय असा प्रश्न उपस्थित होत होता. पण अभिजीत दीपके यांनी अटकेआधीच व्हिडीओ तयार करून अटक झाल्यास पुढे काय याची माहिती दिली होती. आंदोलनाची पुढील सुत्रे आता अजिंक्य शिंदे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत. आता दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलनाचं नेतृत्व अजिंक्य शिंदे करणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. .अभिजीत दीपके यांचा नवा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अभिजीत दीपके यांनी संभाव्य अटकेची शक्यता लक्षात घेऊन आधीच हा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला होता. आपल्याला आणि इतर सहकाऱ्यांना ताब्यात घेतलं गेलं, तरी आंदोलन थांबता कामा नये, असा संदेश या व्हिडीओमधून देण्यात आला आहे..Abhijeet Dipke: अभिजीत दिपकेंना विमानातूनच घेतलं ताब्यात, उतरूही दिलं नाही; VIDEO VIRAL.कोण आहे अजिंक्य शिंदे?अजिंक्य शिंदे हा CJP अर्थात कॉकरोच जनता पार्टीच्या संघटनात्मक टीममध्ये महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळतो. त्याच्याकडे संघटनेच्या कामकाजाची जबाबदारी आहे. अभिषेक दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका पोलिसांच्या ताब्यात असेपर्यंत जंतरमंतरवरील आंदोलनाचं नेतृत्व तो करणार आहे..दीपकेंच्या आजीचं निधनसीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपकेच्या आजीचे निधन झाल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे दीपके आंदोलनात असतानाच या घटनेमुळे त्यांच्यावर कुटुंबावर दु:खाचे डोंगर कोसळले आहे. हिंगोली येथील राहत्या घरी अभिजीत दिपकेच्या आजीचं निधन झाल्याने घरात शोकाकूल वातावरण पसरले आहे. अभिजीत दिपकेची आजी सावित्रीबाई शंकर दिपके यांचं वयाच्या 75 व्या वर्षी दीर्घ आजाराने निधन झाले. अभिजीत दिपकेचे मूळ गाव असलेल्या हिंगोली जिल्ह्यातील संतुक पिंपरी गावामध्ये ही घटना घडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.