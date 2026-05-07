चंद्रनाथ रथ कोण होते? हवाई दलाची नोकरी सोडून बनले सुवेंदू अधिकारी यांचे विश्वासू; भवानीपूर मतदारसंघाची होती जबाबदारी

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राजकीय हिंसाचाराची नवी घटना समोर आली आहे. भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांचे वैयक्तिक सहाय्यक आणि अत्यंत विश्वासू सहकारी चंद्रनाथ रथ यांची बुधवारी रात्री गोळ्या घालून निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेने राज्यात तणाव वाढला असून, भाजपने तृणमूल काँग्रेसवर (टीएमसी) या हत्येचा आरोप केला आहे..पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील मध्यमग्रामजवळील दोहरिया परिसरात ही घटना घडली. कोलकातापासून सुमारे २२ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या ठिकाणी चंद्रनाथ रथ घरी परतत असताना अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांची गाडी अडवली. हल्लेखोरांनी गाडीवर किमान १६ गोळ्या झाडल्या. गाडीत चंद्रनाथ रथ यांच्यासोबत बुद्धदेव बेरा हे देखील होते. दोघांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी चंद्रनाथ रथ यांना मृत घोषित केले. बुद्धदेव बेरा यांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..४१ वर्षीय चंद्रनाथ रथ कोण?चंद्रनाथ रथ हे बंगालच्या राजकारणात मोठ्या प्रमाणात चर्चेत नसले तरी भाजप पक्षात त्यांचे महत्त्वपूर्ण स्थान होते. ते पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यातील चंदीपूर येथील रहिवासी होते. रामकृष्ण मिशनमधून शिक्षण घेतलेल्या चंद्रनाथ यांचा स्वभाव मृदू आणि शिस्तबद्ध होता. सुरुवातीला त्यांना अध्यात्मिक क्षेत्रात रस होता, पण नंतर त्यांनी भारतीय हवाई दलात (IAF) नोकरी स्वीकारली.हवाई दलात सुमारे दोन दशके देशसेवा केल्यानंतर त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) घेतली. त्यानंतर काही काळ त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केले. मात्र, लवकरच ते राजकारणात सक्रिय झाले. सुवेंदू अधिकारी यांच्याशी त्यांचे जुने आणि घट्ट संबंध होते. चंद्रनाथ यांचे कुटुंब पूर्वी तृणमूल काँग्रेसशी जोडलेले होते. त्यांच्या आई हसी रथ या पूर्व मेदिनीपूरमधील माजी पंचायत सदस्य होत्या..West Bengal Violence: निकालानंतर कोलकात्यात थरार! टीएमसी कार्यालयावर बुलडोझर, रस्त्यांवर भीषण गोंधळ; VIDEO व्हायरल.२०२० मध्ये जेव्हा सुवेंदू अधिकारी भाजपमध्ये सामील झाले, तेव्हा चंद्रनाथ रथ यांचे संपूर्ण कुटुंबही भाजपमध्ये आले. त्यानंतर चंद्रनाथ यांनी सुवेंदू अधिकारी यांच्या मुख्य टीमचे अविभाज्य अंग बनले. ते अधिकारी यांच्या सर्व कामकाजाची जबाबदारी सांभाळत होते. अलीकडील निवडणुकांमध्ये भवानीपूर मतदारसंघात कार्यकर्त्यांना रसद पुरवणे आणि समन्वय साधण्याची महत्त्वाची भूमिका त्यांनी पार पाडली होती. सुवेंदू अधिकारी यांनी त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवला होता. भाजपमध्ये त्यांना उदयोन्मुख आणि कुशल संघटनात्मक नेता म्हणून पाहिले जात होते..भवानीपूर स्ट्राँग रूम प्रकरणाची आठवणचंद्रनाथ रथ यांच्या हत्येची बातमी समजताच लोक ३० एप्रिल रोजी घडलेल्या भवानीपूर स्ट्राँग रूम घटनेची आठवण काढत आहेत. निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप करत ममता बॅनर्जी जेव्हा भवानीपूरमधील स्ट्राँग रूममध्ये पोहोचल्या, तेव्हा सुवेंदू अधिकारी उपस्थित नव्हते. त्यावेळी चंद्रनाथ रथ यांनी भाजप समर्थकांचे नेतृत्व केले. तेथे उभ्या असलेल्या टीएमसीच्या वाहनाबाबत पोलिसांशी त्यांचा जोरदार वाद झाला. भाजपच्या विरोधानंतर पोलिस आणि सीआरपीएफला ते वाहन हटवावे लागले होते. या घटनेत चंद्रनाथ रथ यांनी दाखवलेल्या धैर्य आणि नेतृत्वाची पक्षात चर्चा होती..ही हत्या निवडणूक निकालानंतर राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि राजकीय प्रतिशोधाची शक्यता वाढवणारी आहे. भाजपने या घटनेची निंदा करत टीएमसी सरकारवर आरोप केले आहेत. राज्यात आणखी हिंसाचाराची भीती व्यक्त केली जात आहे..West Bengal election: भाजपने संधी दिली अन् भांडी घासणारी महिला झाली आमदार; कलिता मांझींचा थक्क करणारा प्रवास!