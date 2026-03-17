बंगालमध्ये भाजपचा 'खेला'; ममतांचा पराभव करण्यासाठी काढला हुकुमाचा एक्का, कोण आहेत सुवेंदू अधिकारी?

BJP Strategy in West Bengal Who is Suvendu Adhikari Challenging Mamata Banerjee देशातील चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडुत निवडणुकीचं बिगुल वाजलंय. आता निवडणुकीसाठी पक्षांकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने त्यांची पहिली यादीही जाहीर केलीय. निवडणूक जाहीर होताच २४ तासांच्या आतच भाजपने १४४ जणांची यादी जाहीर करून सर्वांनाच धक्का दिला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना घेरण्यासाठी भाजपने भवानीपूरमध्ये सुवेंदू अधिकारी यांना तिकीट दिलंय. याशिवाय त्यांच्या नंदीग्राम या पारंपरिक मतदारसंघातूनही सुवेंदू अधिकारी लढणार आहेत..ममता बॅनर्जी यांना त्यांच्याच मतदारसंघात अडकवून ठेवण्यासाठी भाजपने सुवेंदू अधिकारी यांना तिकीट दिल्याची चर्चा रंगली आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी २०२१ च्या विधानसभेत नंदीग्राममधून ममता बॅनर्जींचा पराभव केला होता. यामुळे आता भवानीपूरमध्ये त्यांना उतरवून ममता बॅनर्जींसाठी ही निवडणूक कठीण बनवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे..माजी सरन्यायाधीश राज्यसभेतून निवृत्त, ६ वर्षात एकही प्रश्न विचारला नाही, चर्चेत एकदाच सहभाग त्यातही वादग्रस्त विधान.भवानीपूर ममतांचा बालेकिल्लाभवानीपूर हा ममता बॅनर्जींचा पारंपरिक मतदारसंघ आहे. तिथं प्रचारासाठीही त्या खूप कमी वेळ देतात. या मतदारसंघातील लोक आपल्यावर विश्वास दाखवत असल्यानं जास्त प्रचार न करताही त्या याआधीच्या निवडणुकीत सहज विजयी झाल्या आहेत. दरम्यान, आता सुवेंदू अधिकारी यांना भाजपनं तिकीट दिल्यानं या मतदारसंघात चुरशीची लढत बघायला मिळण्याची शक्यता आहे..२०२१ मध्ये ममतांचा पराभवएकेकाळी ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा नेता असलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांनी २०२१च्या निवडणुकीआधी भाजप प्रवेश केला. ममता बॅनर्जींचे एकेकाळचे सहकारी असलेले सुवेंदू २०२१ मध्ये ममता बॅनर्जींविरोधात भाजपच्या तिकिटावर नंदीग्राममधून लढले होते. तिथं ममता बॅनर्जी यांना पराभवाचा धक्का बसला होता. मात्र ममता बॅनर्जी भवानीपूरमधून विजयी झाल्या होत्या. आता भाजपने याच भवानीपूरवमधून सुवेंदू यांनाच मैदानात उतरवलंय..सुवेंदूंच्या आंदोलनातून ममतादीदी राजकारणात२००७ मध्ये नंदीग्राममध्ये झालेल्या आंदोलनातून ममता बॅनर्जी राजकारणाच्या मैदानात उतरल्या होत्या. या आंदोलनानंतर राज्यातील कट्टरपंथीयांचं सरकार उलथवण्यात यश आलं होतं. विशेष म्हणजे हा लढा सुवेंदू अधिकारी यांनी उभारला होता. मेदिनीपूर, पुरुलिया जिल्ह्यात तृणमूल काँग्रेसला भक्कम बनवण्यात सुवेंदू अधिकारी यांनी मोठं योगदान दिलं होतं..अनेक नवे चेहरेभाजपच्या पहिल्या यादीत अनेक नवे चेहरेसुद्धा आहेत. वंदे मातरम् चे रचनाकार बंकिम चंद्र चटोपाध्याय यांच्या कुटुंबातील सौमित्र चटोपाध्याय यांना तिकीट दिलंय. ४१ विद्यमान आमदार. ३ माजी आमदार, २ माजी खासदारांनाही उमेदवारी देण्यात आलीय. तर तब्बल २३ शिक्षक, ६ वकील आणि ५ ड़ॉक्टरांनाही भाजपने पश्चिम बंगालच्या मैदानात उतरवलं आहे.