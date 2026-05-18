मिस पुणे ते कॉर्पोरेट कंपनीत सिनियर मॅनेजर; लग्नानंतर ५ महिन्यात मृत्यूने खळबळ, कोण होती ट्विशा?

मध्य प्रदेशची राजधानी असलेल्या भोपाळमधील उच्चभ्रू वस्ती असलेल्या कटारा हिल्समध्ये संवेदनशील आणि हाय प्रोफाइल आत्महत्येच्या प्रकरणाचं गूढ वाढलं आहे. ३१ वर्षीय ट्विशा शर्मा ही तिच्या सासरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली. उच्चभ्रू कुटुंबातील घरगुती हिंसाचाराचं काळं सत्य यातून समोर आलंय. ट्विशाच्या कुटुंबियांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर ठिय्या मोर्चा करत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली होती. शेवटी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. Who was Twisha Miss Pune turned senior manager dies months after marriage.ट्विशा शर्माचा मृत्यू नेमका कशाने झाला, ती कोण असा प्रश्न आता उफस्थित होत आहे. ट्विशा शर्मा ही मूळची नोएडाची होती. सुंदर, स्वतंत्र आणि शिक्षित असलेल्या ट्विशाने एम्बीए पूर्ण केलं होतं. शिक्षणासह कला आणि मनोरंजनातही तिला आवड होती. २००९-२०१०मध्ये तिने मॉडेलिंग क्षेत्रात पाऊल टाकलं. तिने मिस पुणे सौंदर्य स्पर्धाही जिंकली होती..IAS पद्मा जयस्वाल कोण? २३ वर्षे सेवेनंतर बडतर्फ, राष्ट्रपतींनी कारवाईला दिली मंजुरी.ग्लॅमरच्या जगात नाव कमावताच ट्विशा कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे वळली. एका नामवंत जर्मन कंपनीत ती वरिष्ठ व्यवस्थापक पदावर काम करत होती. ट्विशाला या कंपनीत गलेलट्ठ पगारही होता. त्यामुळे आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या ती आत्मनिर्भर होती. पण २०२५च्या अखेरीस तिच्या आयुष्यात वादळ येण्यास सुरुवात झाली..डिसेंबर २०२५मध्ये ट्विशाने भोपाळमधील वकील समर्थ सिंह याच्याशी केलं. समर्थची आई एक निवृत्त न्यायाधीश आहे. उच्चभ्रू आणि उच्चशिक्षित अशा कुटुंबात लग्न झाल्यानंतर सगळं ठीक असल्याचं वाटत होतं पण लग्नाच्या पाच महिन्यातच ट्विशाच्या मृत्यूने खळबळ उडाली. १२ मे रोजी कटारा हिल्समधील पतीच्या घरी ट्विशा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली..ट्विशाच्या शवविच्छेदन अहवालात एंटिमॉर्टम हँगिंग सांगितलं असलं तरी शरीरावर आधीपासून जखमांचे व्रण आणि गळफास घेतलेले साहित्य जप्त न केल्यानं प्रश्न उपस्थित होतायत. कुटुंबियांनी आरोप केला की, सासरची मंडळी पैशांसाठी दबाव टाकत होते. तर ट्विशाने ती गर्भवती असल्याचं सांगितल्यानंतर तिला आधार न देता शारीरिक आणि मानसिक त्रास दिला. यातूनच तिने टोकाचं पाऊल उचललं असावं किंवा तिची हत्या केली गेली असावी अशी शंका व्यक्त होतेय..भोपाळ एम्सने सुरुवातीला दिलेल्या शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचं कारण फाशी सांगितलं आहे. मात्र तिच्या शरीरावर जखमांचे व्रण आढळून आले आहेत. ट्विशाच्या कुटुंबियांनी आरोप केलाय की, मुलीला आधी मारहाण केली गेली आणि नंतर मृतदेह लटकवण्यात आला. हे प्रकरण आता केंद्रीय तपास यंत्रणाकडे सोपवण्याची मागणी होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.