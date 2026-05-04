कोण होणार पश्चिम बंगालचा नवा मुख्यमंत्री कोण? ममतांच्या एकेकाळच्या सहकाऱ्यासह ३ नावं चर्चेत, अमित शहांनी...

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या १५ वर्षांच्या सत्तेला हादरा बसला असून भाजपने एकहाती सत्ता मिळवण्याच्या दिशेनं वाटचाल केलीय. जवळपास दोन तृतियांश जागा भाजप जिंकण्याची शक्यता आहे. तर तृणमूल काँग्रेसची शंभरी गाठण्यासाठी धडपड सुरू आहे. भाजप आणि तृणमूलमध्ये जोरदार चुरस रंगली होती. पण निकालात भाजप दणदणीत विजय मिळवत असल्याचं दिसतंय. आता सत्ता हाती आल्यानंतर भाजपकडून मुख्यमंत्रीपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याची चर्चा रंगली आहे. Top Three Names in Contention for Chief Minister Post.भाजपने पश्चिम बंगाल निवडणुकीत मुख्यमंत्री पदासाठी कोणताही चेहरा पुढे केला नव्हता. मात्र अमित शहा यांनी प्रचार सभेत बोलताना बंगाली बोलणाराच बंगालमध्ये नवा मुख्यमंत्री बनेल असं म्हटलं होतं. त्यामुळे सध्या सुवेंदू अधिकारी हेच प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत. मात्र याशिवाय इतरही काही नावांची चर्चा होत आहे..सुवेंदू अधिकारी हे ममता बॅनर्जींचे एकेकाळचे सहकारी होते. ममता बॅनर्जींना मुख्यमंत्री बनवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. तृणमूलची साथ सोडून ते भाजपमध्ये आले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची ताकद वाढवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. निवडणुकीत भाजपने त्यांना थेट ममता बॅनर्जींविरोधात मैदानात उतरवलं होतं. त्यामुळे सुवेंदू अधिकारी हे मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता दाट मानली जातेय..पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत भाजपचे वरिष्ठ नेते शामिक भट्टाचार्य हेसुद्धा आहेत. पक्षातून त्यांच्या नावाला बिनशर्त पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यांचा अनुभव आणि लोकप्रियता यामुळे बाजी मारू शकतात. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले शामिक हे राज्यसभेचे खासदार आहेत..सुवेंदू अधिकारी आणि शामिक भट्टाचार्य यांच्याशिवाय दिलीप घोष यांच्या नावाचीही मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चा आहे. बेधडक स्वभावासाठी दिलीप घोष ओळखले जातात. त्यांनी ममता बॅनर्जींवर अनेक आरोप केले होते. संघटनात्मक कामाचा अनुभवामुळे तेसुद्धा मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आहेत.